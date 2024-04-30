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Сотрудника прокуратуры нашли мертвым в Павлодарской области

Просмотров:265 Опубликовано: Вчера, 22:00
Сотрудника прокуратуры нашли мертвым в Павлодарской области
Иллюстративное фото ©Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Павлодарской области сотрудника районной прокуратуры нашли мертвым. По факту его гибели ведется досудебное расследование, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Информация о гибели 29-летнего сотрудника прокуратуры, появилось в социальных сетях. Сообщалось, что мужчина якобы совершил суицид, а его тело обнаружил коллега.

В пресс-службе прокуратуры Павлодарской области прокомментировали случившиеся.

"Прокуратура Павлодарской области сообщает, что по факту смерти сотрудника прокуратуры Баянаульского района департаментом полиции проводится досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - информировали в пресс-службе прокуратуры региона.


Санкция статьи "Доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего", по которой ведется следствие, предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок до трех лет.


Источник: tengrinews.kz
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