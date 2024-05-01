Сколько получат ветераны ко Дню Победы в Казахстане

В этом году исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, сколько получат ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz, независимо от иных социальных выплат ветеранам ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размере 16 МРП (59 072 тенге).На сегодняшний день в Казахстане проживает 174 ветерана Великой Отечественной войны.
По информации министра информации и общественного развития (МИО), средний размер помощи участникам войны составляет 1,5 миллиона тенге
, при этом выше среднего размера предусмотрено в Актюбинской (2,1 миллиона тенге
), Карагандинской (2 миллиона тенге
), Павлодарской (2 миллиона тенге
), областях и в городах Астана и Алматы (2 миллиона тенге
).
Как отметили в пресс-службе, в МИО определяют перечень отдельных категорий нуждающихся граждан, устанавливают размеры социальной помощи, в том числе к памятным датам и праздничным дням, которая выплачивается из бюджета.
Перечень памятных дат и праздничных дней, а также размеры социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению маслихатов. В этой связи в регионах существуют различия в размерах выплат.
"В последние годы по рекомендации Министерства труда и социальной защиты населения размер помощи в большинстве регионов оказывается в едином размере. К примеру, в 2023 году размер выплаты составил 1,5 миллиона тенге, кроме Актюбинской и Павлодарской областей, где размер составил 2 миллиона тенге", - отметили в пресс-службе.Астана
По решению акимата Астаны, сумма выплат ветеранам к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне увеличена в два раза. Они получат по 2 миллиона тенге
.Алматы
Депутаты маслихата Алматы на внеочередной сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 миллионов тенге
. В 2023 году ветеранам ВОВ была оказана социальная помощь в размере 1 миллиона тенге
и дополнительно 500 тысяч тенге
в соответствии с отдельным решением маслихата Алматы.Акмолинская область
В этом году в Акмолинской области увеличена сумма выплат, ветераны получат по 3 миллиона тенге
. По информации регионального управления координации занятости и социальных программ выплаты также получат ветераны, приравненные по льготам к участникам ВОВ, – в размере от 10 до 30 МРП (от 36 920 до 110 760 тенге
). По 25 МРП (92 300 тенге
) получат лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны боевых действий на территории других государств.Алматинская область
Ветеранам из Алматинской области будут выделены по 2 миллиона тенге
и вручены продуктовые корзины. Дополнительно, лица, удостоенные орденов и медалей СССР за труд и службу в тылу, участники боевых действий, работники блокадного Ленинграда, несовершеннолетние заключенные концлагерей, ветераны, ставшие инвалидами, а также пострадавшие от радиационных катастроф и ядерных испытаний, получат выплаты в размере от 10 до 50 МРП (от 36 920 до 184 600 тенге
).
В Алматинской области внимание уделено уходу за памятниками воинам ВОВ. В регионе насчитывается 138 таких памятников, 99 из которых были отреставрированы.Область Абай
Ветераны ВОВ получат по 1,5 миллиона тенге
.Единовременная материальная выплата предусмотрена также приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ:
- жители блокадного Ленинграда - 150 тысяч тенге
;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, - 150 тысяч тенге
;
- супруги умерших инвалидов ВОВ или лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, а также супруги умершего участника войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак, - 87 человек по 150 тысяч тенге
;
- награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны - 35 человек по 150 тысяч тенге
;
- лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ - 2033 человек по 70 тысяч тенге
.
В целом единовременную социальную помощь по области получат 2164 человека. На эти цели из областного бюджета предусмотрено 178,7 миллиона тенге
. Кроме того, в рамках договора государственно-частного партнерства, заключенного между управлением и Семейским медикосоциальным учреждением санаторий "KARAGAILY", ветераны ВОВ и приравненные к ним лица обеспечиваются бесплатной путевкой в данный санаторий.Актюбинская область
К празднованию 79-летия Победы ветеранам войны и труда выплачиваются следующие суммы:
- участникам и инвалидам ВОВ - 2,1 миллиона тенге
;
- гражданам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады города и награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и нагрудным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" - 230 тысяч тенге
;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы ВОВ, - 230 тысяч тенге
;
- вдовы воинов, погибших в Великой Отечественной войне - от 100 до 150 тысяч тенге
;
- супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий, - 150 тысяч тенге
;
- труженики тыла - 100 тысяч тенге
;
- военнослужащие, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или исполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия, - 230 тысяч тенге
.Атырауская область
В регионе на сегодня не осталось ни одного участника войны. Вместе с тем в области остались лица, приравненные к ветеранам ВОВ:
- узник концлагеря, созданного фашистами и их союзниками в годы ВОВ ,– от 1 миллиона тенге
;
- 21 ветерану тыла, внесшему вклад в победу, будет оказана единовременная денежная помощь в размере 100 тысяч тенге, на общую сумму 2,1 миллиона тенге
;
- 903 ненагражденным ветеранам фронта будет оказана единовременная денежная помощь в размере 50 тысяч тенге на общую сумму 45,1 миллиона тенге
.Восточно-Казахстанская область
В ВКО ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 1,5 миллиона тенге
. В преддверии празднования Дня Победы отдельным категориям лиц ежегодно производятся единовременные выплаты.
Как пояснили в акимате ВКО, в 2024 году на данные выплаты предусмотрены 307,7 миллиона тенге
:
- награжденные труженики тыла, блокадники, узники, вдовы получат по 100 тысяч тенге
;
- не награжденным труженикам тыла выплатят по 50 тысяч тенге
.
Выплаты всем категориям будут произведены до 9 мая 2024 года.Область Жетысу
К 79-й годовщине Победы в области Жетысу ветераны войны получат по 1,5 миллиона тенге
. Как сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ, выплаты также получат 96 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего Союза ССР в другие периоды, а также одно лицо, начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности и органов внутренних дел СССР, имеющие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или исполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия. Всем им выплатят по 100 тысяч тенге
каждому.
Также супругам умерших инвалидов войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, не вступивших во второй брак, выплатят по 60 тысяч тенге
, общая сумма составит свыше 3,1 миллиона тенге
.
Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, выплатят по 60 тысяч тенге
. Всего единовременную выплату на общую сумму более 139,9 миллиона тенге
по данной категории получат 2332 жителя региона.
Без внимания к празднику не останутся и 323 ветерана боевых действий на территории других государств (военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, – 240 человек, в международной миротворческой операции в Ираке – 7 человек, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 76 человек). Они получат по 150 тысяч тенге
единовременной материальной помощи.
Всего в 2024 году на выплату единовременной материальной помощи к празднику из местного бюджета предусмотрено 207 миллионов тенге
. С начала года в области Жетысу участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежемесячно в размере 3 МРП (11076 тенге
) производится выплата компенсации за коммунальные услуги.Западно-Казахстанская область
К 9 Мая предусмотрено оказание единовременной социальной помощи на сумму 341,2 миллиона тенге
, из них 2 667 получателям, в том числе ветераны ВОВ и ветеранам, приравненным по льготам к участникам войны на сумму 151,2 миллиона тенге
.
Установлены единые размеры социальной помощи:
- инвалиды и участники ВОВ – 1,5 миллиона тенге
;
- граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, – 120 тысяч тенге
;
- несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто – 120 тысяч тенге
;
- жены умерших ветеранов ВОВ и приравненных к ним – 30 тысяч тенге
;
- лица, проработавшие в тылу в годы ВОВ (награжденные и ненагражденные), - 50 тысяч тенге
;
- дополнительным категориям получателей согласно закону "О ветеранах" - 2 161 человек на сумму 190 миллионов тенге
;
- ветераны боевых действий на территории других государств, Афганистана - 80 тысяч тенге
, военнослужащие таджико-афганского участка, Нагорного Карабаха, Ирака - 100 тысяч тенге
, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, ликвидаторы, которым установлена инвалидность, - 100 тысяч тенге
, и семьи умерших ликвидаторов с инвалидностью - 60 тысяч тенге
, лица, инвалидность которым установлена вследствие испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, - 100 тысяч тенге
, семьи погибших в мирное время - 60 тысяч тенге
, военнослужащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите СССР, - 100 тысяч тенге
.Карагандинская область
В честь 79-летия со Дня Победы в ВОВ в области установлен единый размер материальной выплаты. Участники и инвалиды ВОВ получат по 2 миллиона тенге
.
Единовременная материальная выплата предусмотрена также приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ:
- узникам концлагерей – по 200 тысяч тенге
;
- вдовам и женам погибших (умерших) в годы ВОВ – по 50 тысяч тенге
;
- жителям блокадного Ленинграда - по 200 тысяч тенге
;
- труженикам тыла, награжденным медалью "За самоотверженный труд в годы ВОВ", – по 100 тысяч тенге
;
- лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями, - по 100 тысяч тенге
.
В целом из бюджета городов и районов Карагандинской области в преддверии празднования Дня Победы будет произведена выплата на общую сумму 343,6 миллиона тенге
.Костанайская область
В Костанайской области ветеранам выплатят по 1,5 миллиона тенге
. В Костанае лицам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ в размере 5 МРП (18 460 тенге
).
- Работники в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда" получат по 60 тысяч тенге
.
- Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, получат по 100 тысяч тенге
.
- Награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, перечислят по 30 тысяч тенге
.Кызылординская область
Ко Дню Победы кызылординским фронтовикам выплатят по 2,5 миллиона тенге
. Самому старшему в регионе ветерану Великой Отечественной войны - 102 года.
"В прошлом году фронтовикам подарили 1 дом, 1 машину, а также выплатили по 1,5 миллиона тенге. В этом году один ветеран в Кызылорде также получил жилье. Кроме того, будет оказана и другая денежная и материальная помощь. Акимы города и районов, руководители областных управлений должны организовать на высоком уровне мероприятия, вошедшие в план мероприятий празднования Дня Победы", - сообщил аким области Нурлыбек Налибаев.Мангистауская область
Ко Дню Победы мангистауским фронтовикам выплатят по 1,5 миллиона тенге
. Следует отметить, что в регионе проживают всего два ветерана ВОВ
. Одна из них Ольга Заривняк с 1941 по 1945 год служила связной в партизанском отряде на территории Беларуси. Ветеран переехала в 2015 году из Украины Днепропетровской области в Вольногорск. Со слов ветерана, из-за боевых действий на Донбасе покинула свой город и приехала в город Актау к внучке. Прописалась в Актау 16 ноября 2015 года, после оформления вида на жительства в марте 2016 года ей оформили государственное пособие по возрасту и специальное государственное пособие как участнику Великой Отечественной войны.
Второй ветеран ВОВ Василий Салазкин воевал на первом Дальневосточном фронте в звании младшего сержанта. Был награжден орденами "Отечественной войны II степени", "Красной Звезды", медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945", "Маршала Советского Союза Жукова".Павлодарская область
В Павлодарской области самая пожилая ветеран войны Мария Курбатова отметит в октябре этого года 101-летие, а самому молодому участнику войны - Николаю Андреевичу Ступке накануне Дня Победы исполнится 97 лет. По информации регионального управления занятости и социальных программ, в преддверии праздника всем участникам войны выплатят единовременную помощь в 2 миллиона тенге каждому. Еще более 3,5 тысячи человек из числа ветеранов, приравненных по льготам к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, получат единовременную выплату на 350 миллионов тенге. Супругам умерших участников и инвалидов войны, а также участникам блокады Ленинграда выплатят по 60 тысяч тенге
, тем кто участвовал в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, миротворческих операциях в Ираке и других территориях - по 150 тысяч тенге
, узникам концлагерей – 100 тысяч тенге
, труженикам тыла – по 50 тысяч тенге
.
В Экибастузе на сегодня в живых не осталось ни одного участника войны.Северо-Казахстанская область
В соответствии с постановлением акимата области выплата единовременной социальной помощи осуществляется в следующих размерах:
- ветеранам ВОВ – 1,5 миллиона тенге
;
- лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ, а также не награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - в размере от 18 460 тенге до 100 тысяч тенге
.
В этом году на выплату единовременной помощи к 9 Мая предусмотрены средства в сумме 69 миллионов тенге. Кроме того, во всех районах области и в Петропавловске вышеуказанным категориям граждан оказывается социальная помощь на оплату услуг зубопротезирования, санаторно-курортного лечения, проезда до места госпитализации и обратно, коммунальных услуг и приобретение топлива.Туркестанская область
На выплату единовременной материальной помощи 3654 ветеранам и приравненным к ним в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ в бюджетах акиматов предусмотрено 176,5 миллиона тенге
. Все выплаты будут полностью произведены до 3 мая текущего года в преддверии праздника. Из них предусмотрено:
- 1,5 миллиона тенге
- участникам и инвалидам ВОВ;
- 100 тысяч тенге
– узнику концлагерей и другим приравненным к ветеранам ВОВ;
- 60 тысяч тенге
– проживавшим в блокадном Ленинграде;
- 30 тысяч тенге
труженикам тыла.Область Улытау
В области Улытау на сегодняшний день не осталось участников ВОВ. Вместе с тем в регионе есть другие категории граждан, которым положены выплаты к 9 Мая:
- 487 тружеников тыла получат по 100 тысяч тенге
;
- 3 человека - бывшие несовершеннолетние узники – получат по 100 тысяч тенге
;
- 15 человек - вдовы воинов, погибших в ВОВ, получат по 50 тысяч тенге
;
- 8 человек супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных в период ВОВ, получат по 50 тысяч тенге
;
- 1 человек относится к другим приравненным по льготам ВОВ – получит 50 тысяч тенге
.
Оставьте свой комментарий первым.