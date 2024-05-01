Сколько получат ветераны ко Дню Победы в Казахстане

"В последние годы по рекомендации Министерства труда и социальной защиты населения размер помощи в большинстве регионов оказывается в едином размере. К примеру, в 2023 году размер выплаты составил 1,5 миллиона тенге, кроме Актюбинской и Павлодарской областей, где размер составил 2 миллиона тенге", - отметили в пресс-службе.

"В прошлом году фронтовикам подарили 1 дом, 1 машину, а также выплатили по 1,5 миллиона тенге. В этом году один ветеран в Кызылорде также получил жилье. Кроме того, будет оказана и другая денежная и материальная помощь. Акимы города и районов, руководители областных управлений должны организовать на высоком уровне мероприятия, вошедшие в план мероприятий празднования Дня Победы", - сообщил аким области Нурлыбек Налибаев.

В этом году исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, сколько получат ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz, независимо от иных социальных выплат ветеранам ежемесячно осуществляется выплата специального государственного пособия в размереПо информации министра информации и общественного развития (МИО), средний размер помощи участникам войны составляет, при этом выше среднего размера предусмотрено в Актюбинской (), Карагандинской (), Павлодарской (), областях и в городах Астана и Алматы ().Как отметили в пресс-службе, в МИО определяют перечень отдельных категорий нуждающихся граждан, устанавливают размеры социальной помощи, в том числе к памятным датам и праздничным дням, которая выплачивается из бюджета.Перечень памятных дат и праздничных дней, а также размеры социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению маслихатов. В этой связи в регионах существуют различия в размерах выплат.По решению акимата Астаны, сумма выплат ветеранам к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне увеличена в два раза. Они получат поДепутаты маслихата Алматы на внеочередной сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до. В 2023 году ветеранам ВОВ была оказана социальная помощь в размереи дополнительнов соответствии с отдельным решением маслихата Алматы.В этом году в Акмолинской области увеличена сумма выплат, ветераны получат по. По информации регионального управления координации занятости и социальных программ выплаты также получат ветераны, приравненные по льготам к участникам ВОВ, – в размере от 10 до 30 МРП (). По 25 МРП () получат лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны боевых действий на территории других государств.Ветеранам из Алматинской области будут выделены пои вручены продуктовые корзины. Дополнительно, лица, удостоенные орденов и медалей СССР за труд и службу в тылу, участники боевых действий, работники блокадного Ленинграда, несовершеннолетние заключенные концлагерей, ветераны, ставшие инвалидами, а также пострадавшие от радиационных катастроф и ядерных испытаний, получат выплаты в размере от 10 до 50 МРП ().В Алматинской области внимание уделено уходу за памятниками воинам ВОВ. В регионе насчитывается 138 таких памятников, 99 из которых были отреставрированы.Ветераны ВОВ получат по- жители блокадного Ленинграда -- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, -- супруги умерших инвалидов ВОВ или лиц, приравненных по льготам к инвалидам ВОВ, а также супруги умершего участника войны, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак, - 87 человек по- награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны - 35 человек по- лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ - 2033 человек поВ целом единовременную социальную помощь по области получат 2164 человека. На эти цели из областного бюджета предусмотрено. Кроме того, в рамках договора государственно-частного партнерства, заключенного между управлением и Семейским медикосоциальным учреждением санаторий "KARAGAILY", ветераны ВОВ и приравненные к ним лица обеспечиваются бесплатной путевкой в данный санаторий.К празднованию 79-летия Победы ветеранам войны и труда выплачиваются следующие суммы:- участникам и инвалидам ВОВ -- гражданам, работавшим на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады города и награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и нагрудным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" -- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы ВОВ, -- вдовы воинов, погибших в Великой Отечественной войне -- супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период боевых действий, -- труженики тыла -- военнослужащие, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или исполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия, -В регионе на сегодня не осталось ни одного участника войны. Вместе с тем в области остались лица, приравненные к ветеранам ВОВ:- узник концлагеря, созданного фашистами и их союзниками в годы ВОВ ,– от- 21 ветерану тыла, внесшему вклад в победу, будет оказана единовременная денежная помощь в размере 100 тысяч тенге, на общую сумму- 903 ненагражденным ветеранам фронта будет оказана единовременная денежная помощь в размере 50 тысяч тенге на общую суммуВ ВКО ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат по. В преддверии празднования Дня Победы отдельным категориям лиц ежегодно производятся единовременные выплаты.Как пояснили в акимате ВКО, в 2024 году на данные выплаты предусмотрены- награжденные труженики тыла, блокадники, узники, вдовы получат по- не награжденным труженикам тыла выплатят поВыплаты всем категориям будут произведены до 9 мая 2024 года.К 79-й годовщине Победы в области Жетысу ветераны войны получат по. Как сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ, выплаты также получат 96 военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или в связи с пребыванием на фронте при исполнении иных обязанностей военной службы, защиты бывшего Союза ССР в другие периоды, а также одно лицо, начальствующего и рядового состава органов государственной безопасности и органов внутренних дел СССР, имеющие инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте или исполнением служебных обязанностей в государствах, в которых велись боевые действия. Всем им выплатят покаждому.Также супругам умерших инвалидов войны или лиц, приравненных по льготам к инвалидам Великой Отечественной войны, не вступивших во второй брак, выплатят по, общая сумма составит свышеЛицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденных орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, выплатят по. Всего единовременную выплату на общую сумму болеепо данной категории получат 2332 жителя региона.Без внимания к празднику не останутся и 323 ветерана боевых действий на территории других государств (военнослужащие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, – 240 человек, в международной миротворческой операции в Ираке – 7 человек, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 76 человек). Они получат поединовременной материальной помощи.Всего в 2024 году на выплату единовременной материальной помощи к празднику из местного бюджета предусмотрено. С начала года в области Жетысу участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежемесячно в размере 3 МРП () производится выплата компенсации за коммунальные услуги.К 9 Мая предусмотрено оказание единовременной социальной помощи на сумму, из них 2 667 получателям, в том числе ветераны ВОВ и ветеранам, приравненным по льготам к участникам войны на суммуУстановлены единые размеры социальной помощи:- инвалиды и участники ВОВ –- граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, –- несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и гетто –- жены умерших ветеранов ВОВ и приравненных к ним –- лица, проработавшие в тылу в годы ВОВ (награжденные и ненагражденные), -- дополнительным категориям получателей согласно закону "О ветеранах" - 2 161 человек на сумму- ветераны боевых действий на территории других государств, Афганистана -, военнослужащие таджико-афганского участка, Нагорного Карабаха, Ирака -, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, ликвидаторы, которым установлена инвалидность, -, и семьи умерших ликвидаторов с инвалидностью -, лица, инвалидность которым установлена вследствие испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, -, семьи погибших в мирное время -, военнослужащие, которым инвалидность установлена вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите СССР, -В честь 79-летия со Дня Победы в ВОВ в области установлен единый размер материальной выплаты. Участники и инвалиды ВОВ получат поЕдиновременная материальная выплата предусмотрена также приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ:- узникам концлагерей – по- вдовам и женам погибших (умерших) в годы ВОВ – по- жителям блокадного Ленинграда - по- труженикам тыла, награжденным медалью "За самоотверженный труд в годы ВОВ", – по- лицам, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями, - поВ целом из бюджета городов и районов Карагандинской области в преддверии празднования Дня Победы будет произведена выплата на общую суммуВ Костанайской области ветеранам выплатят по. В Костанае лицам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ в размере 5 МРП ().- Работники в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города, и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда" получат по- Несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, получат по- Награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившим) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, перечислят поКо Дню Победы кызылординским фронтовикам выплатят по. Самому старшему в регионе ветерану Великой Отечественной войны - 102 года.Ко Дню Победы мангистауским фронтовикам выплатят по. Следует отметить, что в регионе проживают всего. Одна из них Ольга Заривняк с 1941 по 1945 год служила связной в партизанском отряде на территории Беларуси. Ветеран переехала в 2015 году из Украины Днепропетровской области в Вольногорск. Со слов ветерана, из-за боевых действий на Донбасе покинула свой город и приехала в город Актау к внучке. Прописалась в Актау 16 ноября 2015 года, после оформления вида на жительства в марте 2016 года ей оформили государственное пособие по возрасту и специальное государственное пособие как участнику Великой Отечественной войны.Второй ветеран ВОВ Василий Салазкин воевал на первом Дальневосточном фронте в звании младшего сержанта. Был награжден орденами "Отечественной войны II степени", "Красной Звезды", медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945", "Маршала Советского Союза Жукова".В Павлодарской области самая пожилая ветеран войны Мария Курбатова отметит в октябре этого года 101-летие, а самому молодому участнику войны - Николаю Андреевичу Ступке накануне Дня Победы исполнится 97 лет. По информации регионального управления занятости и социальных программ, в преддверии праздника всем участникам войны выплатят единовременную помощь в 2 миллиона тенге каждому. Еще более 3,5 тысячи человек из числа ветеранов, приравненных по льготам к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, получат единовременную выплату на 350 миллионов тенге. Супругам умерших участников и инвалидов войны, а также участникам блокады Ленинграда выплатят по, тем кто участвовал в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, миротворческих операциях в Ираке и других территориях - по, узникам концлагерей –, труженикам тыла – поВ Экибастузе на сегодня в живых не осталось ни одного участника войны.В соответствии с постановлением акимата области выплата единовременной социальной помощи осуществляется в следующих размерах:- ветеранам ВОВ –- лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ, а также не награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, - в размереВ этом году на выплату единовременной помощи к 9 Мая предусмотрены средства в сумме 69 миллионов тенге. Кроме того, во всех районах области и в Петропавловске вышеуказанным категориям граждан оказывается социальная помощь на оплату услуг зубопротезирования, санаторно-курортного лечения, проезда до места госпитализации и обратно, коммунальных услуг и приобретение топлива.На выплату единовременной материальной помощи 3654 ветеранам и приравненным к ним в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ в бюджетах акиматов предусмотрено. Все выплаты будут полностью произведены до 3 мая текущего года в преддверии праздника. Из них предусмотрено:- участникам и инвалидам ВОВ;– узнику концлагерей и другим приравненным к ветеранам ВОВ;– проживавшим в блокадном Ленинграде;труженикам тыла.В области Улытау на сегодняшний день не осталось участников ВОВ. Вместе с тем в регионе есть другие категории граждан, которым положены выплаты к 9 Мая:- 487 тружеников тыла получат по- 3 человека - бывшие несовершеннолетние узники – получат по- 15 человек - вдовы воинов, погибших в ВОВ, получат по- 8 человек супруга (супруг) умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, полученных в период ВОВ, получат по- 1 человек относится к другим приравненным по льготам ВОВ – получит