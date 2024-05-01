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Почти 600 тысяч казахстанцев имеют унисекс-имена

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:46
Почти 600 тысяч казахстанцев имеют унисекс-имена
Фото: Liter.kz
Бюро национальной статистики опубликовало список популярных имен и фамилий в Казахстане по итогам переписи 2021 года, передает Liter.kz.

Так, согласно данным публикации, более 33 тысяч имен встречаются более 10 раз и 29 тысяч фамилий – больше 100 раз. Также в электронной таблице отражены популярные имена и фамилии русских и узбеков – наций, которые считаются наиболее многочисленными в Казахстане после казахов.


Больше 10 тысяч раз встречаются 136 мужских и 146 женских казахских имен. Так, самыми популярными именами среди мужчин стали Азамат (63 тысячи), Серик (53 тысячи), Марат (50 тысячи), женщин – Аружан (73 тысячи), Мадина (59 тысяч), Динара (59 тысяч).

Именами, популярными среди мужчин и женщин, стали Бахыт и Саулет – 585 тысяч человек носят унисекс-имена.

“Бай”, “бек”, “жан”, “хан” стали самыми популярными окончаниями казахских имен. Самое распространенное окончание “бек” лидировало на протяжении прошлого столетия, но стало убывать после 2000-х. При этом окончание “хан” демонстрирует стабильный рост последние 30 лет.


Самое популярное добавочное слово “гүл” к женскому имени часто начало встречаться после 1950-х годов, вплоть до 2000-х.

Также казахи стали предпочитать более короткие имена. За исключением 70-80-х годов, когда мужские имена оказывались длиннее женских.

Больше 10 тысяч раз в Казахстане встречается 69 казахских фамилий. Так, в топ-3 казахских фамилий попали Ахметов (56 тысяч), Серік (39 тысяч), Омаров (36 тысяч). Среди казахов фамилии с окончаниями -ов, -ев, -ин (-ова, -ева, -ина) составляют 64%. Однако, анализируя фамилии по годам рождения, можно заметить стабильное снижение в общей доле фамилий, которые имеют данные окончания.

Кроме того, многие казахстанцы отказываются от окончаний -вич, -вна в отчестве, переходя на -ұлы/-қызы.

Также в Казахстане немало граждан, которые являются двойными тезками как по имени, так и фамилии. Так, самыми многочисленными стали Серик Ахметов (415) и Айзере Серік (517).


Источник: liter.kz
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