Компанию в Казахстане оштрафовали на 1 миллиард тенге за высокие цены на газ

Штраф на сумму свыше 1 миллиарда тенге наложили на ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" в Атырауской области. Причина - злоупотребление доминирующим положением, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа". В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен.
"Решением от 5 марта 2024 года специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 миллионов тенге и административный штраф в сумме 162 миллиона тенге", - говорится в публикации.
Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества. Постановление суда вступило в законную силу.
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