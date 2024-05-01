Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Мая
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.05 KZT
  • €1 = 474.14 KZT
  • 1 RUB = 4.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Компанию в Казахстане оштрафовали на 1 миллиард тенге за высокие цены на газ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:23
Компанию в Казахстане оштрафовали на 1 миллиард тенге за высокие цены на газ
Фото из открытых источников
Штраф на сумму свыше 1 миллиарда тенге наложили на ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" в Атырауской области. Причина - злоупотребление доминирующим положением, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа". В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен.

"Решением от 5 марта 2024 года специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 миллионов тенге и административный штраф в сумме 162 миллиона тенге", - говорится в публикации.


Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества. Постановление суда вступило в законную силу.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика