Компанию в Казахстане оштрафовали на 1 миллиард тенге за высокие цены на газ

"Решением от 5 марта 2024 года специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 миллионов тенге и административный штраф в сумме 162 миллиона тенге", - говорится в публикации.

Штраф на сумму свыше 1 миллиарда тенге наложили на ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" в Атырауской области. Причина - злоупотребление доминирующим положением, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Агентства по защите и развитию конкуренции.Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа". В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен.Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества. Постановление суда вступило в законную силу.