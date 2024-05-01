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Британская компания нашла нефть на новых участках на западе Казахстана

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Британская компания нашла нефть на новых участках на западе Казахстана
Nostrum Oil & Gas Plc сообщила о результатах бурения на Чинаревском месторождении / nostrumoilandgas.com
Британская нефтекомпания Nostrum Oil & Gas Plc рассказала о положительных результатах разведки нефти и газа на Чинаревском месторождении в Западно-Казахстанской области.

«В первом квартале 2024 года скважина № 301 была пробурена в срок и в соответствии с бюджетом, достигнув общей глубины 4,9 тыс. метров. Углеводороды (нефть, газоконденсат) были обнаружены во всех трех ключевых интервалах. Результаты соответствуют ожиданиям компании относительно начального дебита скважины на уровне 400–700 баррелей в сутки, который ожидается к запуску в середине года», – говорится в отчете компании за I квартал 2024 года.


Теперь компания планирует переместить буровую установку на следующую разведочную скважину № 41 для проведения оценочного бурения бокового ствола. Начало эксплуатации второй скважины ожидается в III квартале 2024 года.

Nostrum Oil & Gas прекратила буровые работы на Чинаревском месторождении в начале 2020 года, поскольку занималась реструктуризацией долгов. Однако она продолжала исследовать недра и оценивать возможность дальнейшей разведки и добычи нефти.

По окончании исследований в августе 2023 года Nostrum Oil & Gas Plc сообщила о возобновлении работ по бурению на Чинаревском месторождении. Она сформулировала ограниченную программу бурения двух скважин, которая должна быть выполнена в течение 2023-2024 годов. Стоимость работ оценивалась в $26 млн.

Соглашение о разделе продукции по Чинаревскому месторождению действует до 2032 года. Доказанные и вероятные запасы месторождения оцениваются в 294 млн баррелей нефтяного эквивалента. С 2004 по 2018 год на Чинаревском месторождении было пробурено 100 скважин. Лицензия на добычу принадлежит дочерней компании Nostrum – «Жаикмунай».


Крупными акционерами Nostrum Oil & Gas являются зарегистрированная на Британских Виргинских островах ICU Holdings Limited – 19,1%, британская EMOV Caspian Holdings Limited — 18,88% и французская Amundi (принадлежит банку Credit Agricole) – 9,74%.

На сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), на которой торгуются акции Nostrum Oil, указано, что конечными бенефициарами ICU Holdings Limited выступают Макар Пасенюк и Константин Стеценко. Собственники EMOV не раскрываются.

Nostrum Oil зарегистрирована в Великобритании, но свою деятельность в сфере разведки и добычи нефти и газа ведет в Казахстане. Основную деятельность компания ведет на казахстанских Каменском и Каменско-Тепловско-Токаревском месторождениях с извлекаемыми запасами в 42,3 млрд кубометров газа.

Ранее вице-министр энергетики Асхат Хасенов сообщал, что в 2024 году недропользователи пробурят в Казахстане свыше 80 разведочных скважин, чтобы найти новые месторождения углеводородов.


Источник: kursiv.media
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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:33
Крупными акционерами Nostrum Oil & Gas являются зарегистрированная на Британских Виргинских островах ICU Holdings Limited

Снова оффшорные компании снова налоги пройдут мимо кассы Казахстана.
 
 

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