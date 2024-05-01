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Правительство Казахстана хотят лишить прав по передаче военной техники и вооружения

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Правительство Казахстана хотят лишить прав по передаче военной техники и вооружения
Фото из открытых источников
Астана. 1 мая. КазТАГ – Правительство Казахстана хотят лишить прав по передаче военной техники и вооружения, передает корреспондент агентства.

Министерство промышленности и строительства Казахстана решило внести изменения в постановление правительства «Об утверждении Правил оборота вооружения и военной техники».

«Передача вооружения и военной техники между субъектами, имеющими право пользования вооружением и военной техникой, осуществляется, путем принятия совместного приказа. Совместный приказ разрабатывается принимаемой стороной и согласовывается передаваемой стороной», – предлагается указать в новой редакции.


Сейчас передача осуществляется по решению правительства Казахстана. Сам вопрос о внесении изменении был инициирован также кабмином.

Власти считают, что это упростить механизм передачи вооружения и военной техники между субъектами, а также в рамках дебюрократизации в оперативном порядке решить задачи материально-технического оснащения.


Источник: kaztag.kz
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