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Двоих пассажиров Air Astana госпитализировали в Уральске с подозрением на холеру

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Двоих пассажиров Air Astana госпитализировали в Уральске с подозрением на холеру
Фото из открытых источников
Уральск. 1 мая. КазТАГ – Двоих пассажиров Air Astana доставили в больницу в Уральске с подозрением на холеру, сообщает «Уральская неделя».

«К нам ночью доставили двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область», – сообщила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.


Самолет прибыл из Алматы в Уральск 30 апреля в 22.25. По словам пассажиров, во время полета мужчине и женщине стало плохо, у них была температура, их рвало. После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

«Нас два часа держали в самолете. А потом всех пассажиров выпустили», – сообщила одна из пассажиров.

Напомним, ранее у пассажирки-гражданки Кыргызстана, которая летела рейсом Air Astana по маршруту Дели-Алматы была диагностирована холера. К 16 апреля санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана ликвидировала очаг завозного случая. У контактных лиц не нашлось подтверждения заболевания.


Источник: kaztag.kz
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