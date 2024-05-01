Двоих пассажиров Air Astana госпитализировали в Уральске с подозрением на холеру

«К нам ночью доставили двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область», – сообщила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.

Уральск. 1 мая. КазТАГ – Двоих пассажиров Air Astana доставили в больницу в Уральске с подозрением на холеру, сообщает «Уральская неделя».Самолет прибыл из Алматы в Уральск 30 апреля в 22.25. По словам пассажиров, во время полета мужчине и женщине стало плохо, у них была температура, их рвало. После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.«Нас два часа держали в самолете. А потом всех пассажиров выпустили», – сообщила одна из пассажиров.Напомним, ранее у пассажирки-гражданки Кыргызстана, которая летела рейсом Air Astana по маршруту Дели-Алматы была диагностирована холера. К 16 апреля санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана ликвидировала очаг завозного случая. У контактных лиц не нашлось подтверждения заболевания.