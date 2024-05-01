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Взятка в 10 миллионов: осужденный экс-аким Сатпаева обжаловал приговор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Взятка в 10 миллионов: осужденный экс-аким Сатпаева обжаловал приговор
Фото: gov.kz
Экс-аким Сатпаева, признанный виновным в получении взятки, обжаловал приговор суда первой инстанции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Апелляционная жалоба бывшего градоначальника Сатпаева Шапагата Аубакира, осужденного к трем годам и шести месяцам лишения свободы, рассмотрена судебной коллегией по уголовным делам области Улытау.

"Постановлением апелляционной судебной коллегии областного суда данный приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного Ш.Аубакира, его защитника -адвоката и апелляционное ходатайство прокурора без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда области Улытау.


Также стало известно, что в областном суде рассмотрена апелляционная жалоба еще одного осужденного чиновника. Обжаловал приговор суда первой инстанции бывший руководитель управления культуры, архивов и документации региона Ануар Омар. Приговором Жезказганского городского суда от 12 марта этого года он и его подчиненный были осуждены к 6 годам лишения свободы за получение взятки. Областной суд оставил этот приговор также без изменения.

Напомним, экс-аким Сатпаева был задержан в феврале этого года по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что он получил 10 миллионов тенге от индивидуального предпринимателя, осуществлявшего работы по содержанию дорог Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации.

18 марта этого года приговором Сатпаевского городского суда экс-аким города признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Предпринимателя, который дал взятку, приговорили к выплате штрафа в размере 200 миллионов тенге.


Источник: tengrinews.kz
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