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Волк ворвался в дом к жителю ВКО

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 18:46
Волк ворвался в дом к жителю ВКО
Фото: pixabay.com
28 апреля волк проник в незапертую дверь веранды дома в селе Быково района Алтай, сообщает Orda.kz.

В пресс-службе акимата района сообщили, что волк накинулся и укусил человека, который работал на территории дома, пишет Arnapress.kz. Затем он задрал двух собак и убежал. Его выследили и ликвидировали жители села Быково.

«Местные исполнительные органы, ветеринары и санитарно-эпидемиологическая служба сразу отреагировали на нападение волка. Мы опасались, что волк был не один, поэтому перевели детей на дистанционный формат обучения», - сказали в акимате.


Отметим, что на данный момент ситуация стабильная. Дети обучаются в штатном режиме. Среди жителей серьёзно пострадавших нет, ущерб скоту не нанесён. У волка, который укусил человека, взяли анализы и направили их на экспертизу.

Напоминаем, что аналогичная ситуация произошла в Карагандинской области, где бешенство волка подтвердили.


Источник: orda.kz
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