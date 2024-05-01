Волк ворвался в дом к жителю ВКО

«Местные исполнительные органы, ветеринары и санитарно-эпидемиологическая служба сразу отреагировали на нападение волка. Мы опасались, что волк был не один, поэтому перевели детей на дистанционный формат обучения», - сказали в акимате.

28 апреля волк проник в незапертую дверь веранды дома в селе Быково района Алтай, сообщает Orda.kz.В пресс-службе акимата района сообщили, что волк накинулся и укусил человека, который работал на территории дома, пишет Arnapress.kz. Затем он задрал двух собак и убежал. Его выследили и ликвидировали жители села Быково.Отметим, что на данный момент ситуация стабильная. Дети обучаются в штатном режиме. Среди жителей серьёзно пострадавших нет, ущерб скоту не нанесён. У волка, который укусил человека, взяли анализы и направили их на экспертизу.Напоминаем, что аналогичная ситуация произошла в Карагандинской области, где бешенство волка подтвердили.