Казахстан, Азербайджан и Узбекистан захотели соединить энергосистемы через кабель по дну Каспия

Документ пописали главы Минэнерго трех стран в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума. Теперь стороны должны определить основные условия сотрудничества по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

По словам министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, ранее был сформирован проект технического задания прокладки глубоководного кабеля по дну Каспия. Он отметил, что в его рамках разработают бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи «зеленой» энергии в страны Европейского Союза.

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан захотели проложить кабель по дну Каспийского моря, чтобы объединить свои энергосистемы. Первого мая был подписан меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик, сообщили в Минэнерго РК.На данном этапе участники пока только изучат возможности соединения энергосистем через прокладку высоковольтного кабеля по дну Каспия и на территории других стран. Преполагается, что благодаря этому проекту торговля «зеленой» энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана станет более оптимальной с технической и экономической точек зрения.Саткалве добавил, что на сегодня обсуждены и согласованы базовые подходы по реализации данного проекта и «казахстанское ведомство всецело готово к дальнейшему полноценному взаимодействию».В 2018 году пять прикаспийских стран договорилась о том, что могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря. Была принята Конвенция о правовом статусе Каспия. В тексте отмечается, что «определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод».В ноябре 2019-го Казахстан и Азербайджан объявили о начале прокладки оптоволоконной линии связи (ВОЛС) по дну Каспия TransCaspian Fiber Optic (TCFO). Прокладку кабеля реализуют «Транстелеком», KazTransCom и азербайджанский оператор связи AzerTelecom. Проект обещают завершить к концу этого года, а сама ВОЛС заработает к 2026-му.