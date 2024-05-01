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Подсолнечное масло подешевело в Казахстане

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 20:34
Подсолнечное масло подешевело в Казахстане
Фото из открытых источников
Подсолнечное масло подешевело в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные Energyprom.

По итогам первого квартала текущего года в стране произвели 194,4 тысяч тонн растительного масла — это на 13,4 процента больше, чем годом ранее.


В региональном разрезе больше наибольший объем выпуска традиционно пришелся на Восточно-Казахстанскую область. На второй и третьей строчках расположились Абайская и Акмолинская области.

Производство нерафинированного растительного масла выросло на 15,9 процента, до 156,8 тысяч тонн, рафинированного — на 4 процента, до 37,6 тысяч тонн.

Также в стране вырос выпуск рафинированного и нерафинированного хлопкового масла. В то же время сократилось производство рапсового, сафлорового и соевого масел.

"По итогам марта текущего года розничные цены на растительное масло в РК снизились на 23,5 процента в сравнении с показателями аналогичного периода 2023-го. При этом подсолнечное масло упало в цене на 24,6 процента, а оливковое, напротив, подорожало на 18,7 процента. В региональном разрезе наименьшее удешевление растительного масла было зафиксировано в Улытауской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Наибольшее удешевление зарегистрировали в Кызылординской области", - сообщает Energyprom.


Основная часть выпуска нерафинированного масла сконцентрирована в Восточно-Казахстанской, Абайской и Акмолинской областях. По производству рафинированного масла лидируют Восточно-Казахстанская область, Шымкент и Алматы.


Источник: tengrinews.kz
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