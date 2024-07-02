И без отмены утильсбора цены на автомобили пошли вниз

В социальных сетях активно обсуждают резкое изменение цен на люксовые и бюджетные автомобили. По некоторым оценкам, стоимость на поддержанные транспортные средства упала на 15-20 %, подешевели и некоторые модели в автомобильных салонах. Эксперты называют ситуацию на авторынке – ожидаемым явлением. В стране представлен широкий модельный ряд новых автомобилей, усилилась конкуренция из-за прихода китайских брендов, также действуют привлекательные льготные программы автокредитования, что безусловно сказывается на понижение спроса со стороны населения на поддержанные авто, передает ИА «NewTimes.kz».
По их словам, текущий расклад на автомобильном рынке, в очередной раз подтверждает, что утильсбор и первичная регистрация – серьезно не влияют на корректировку цен. Главный регулятор цен на рынке – спрос со стороны желающих обновить транспортное средство.
Горячих предложений на сайтах по продаже автомобилей за последний месяц значительно прибавилось. Изменились цены и на автомобильных рынках. При этом цены на авто падают быстрее, чем, когда это ни было. Как отмечают, автолюбители в социальных сетях, подешевели не только поддержанные автомобили, но и люксовые модели.
«Понижение цен на авто уже не за горами. Просят намного дешевле за машины, не продаются. Мы на авторынке «Барыс», клиентов мало, в основном продавцы, очень много свободного места, торговли нет, ждем понижения цен», - говорится в видеоролике.
«Прогнозируют на 30% снижение, дешевеют машины, плотно дешевеют, 3,2 объемы машины вчера в интернете смотрел упали на 2-3 млн тенге. Месяц назад 10 млн машины, сейчас 6-7 млн продают», - делятся новостями о ценах на автомобили в социальных сетях.
«1994 года пассат – 2 ,6 млн тенге просит, качество салона хорошее, но драндулет. Много здесь драндулетов, цены взвинтили в свое время до небес. Красная цена – 1,5 млн. Страшные б/у машины, лучше по автосалонам походить. 20 лет машине – 5, 8 млн, 22 года – 5, 6 млн, авто 2006 года– 6,5 млн тенге, наличкой можно взять. Ощущение как будто я себе невесту ищу, неприятно и больно здесь находится пойдем в автосалоне. В упаковке лучше взять, зато с нулевым пробегом и душа будет спокойна», - рассказывает пользователь TikTok под ником SUNGATBEY в своем видео.
Между тем эксперты отмечают, что снижение цен на автомобили было вполне ожидаемо. В стране усилилась конкуренция среди производителей транспортных средств, появились бюджетные и доступные по цене новые автомобили, также упала покупательская способность. Автомобильными салонами и банками запущены по привлекательным условиям программы автокредитования и рассрочки. Купить новые автомобили можно по самым выгодным условиям. Поэтому попытки авторов петиции связать ценовую политику авторынка с утилизационным сбором, экспертное сообщество, считает нелогичным. И текущий расклад снижения цен на автомобильном рынке, экспертное мнение подтверждает.
Комментарии2 комментарий(ев)