И без отмены утильсбора цены на автомобили пошли вниз

По их словам, текущий расклад на автомобильном рынке, в очередной раз подтверждает, что утильсбор и первичная регистрация – серьезно не влияют на корректировку цен. Главный регулятор цен на рынке – спрос со стороны желающих обновить транспортное средство.

Горячих предложений на сайтах по продаже автомобилей за последний месяц значительно прибавилось. Изменились цены и на автомобильных рынках. При этом цены на авто падают быстрее, чем, когда это ни было. Как отмечают, автолюбители в социальных сетях, подешевели не только поддержанные автомобили, но и люксовые модели.

«Понижение цен на авто уже не за горами. Просят намного дешевле за машины, не продаются. Мы на авторынке «Барыс», клиентов мало, в основном продавцы, очень много свободного места, торговли нет, ждем понижения цен», - говорится в видеоролике.

«Прогнозируют на 30% снижение, дешевеют машины, плотно дешевеют, 3,2 объемы машины вчера в интернете смотрел упали на 2-3 млн тенге. Месяц назад 10 млн машины, сейчас 6-7 млн продают», - делятся новостями о ценах на автомобили в социальных сетях.

«1994 года пассат – 2 ,6 млн тенге просит, качество салона хорошее, но драндулет. Много здесь драндулетов, цены взвинтили в свое время до небес. Красная цена – 1,5 млн. Страшные б/у машины, лучше по автосалонам походить. 20 лет машине – 5, 8 млн, 22 года – 5, 6 млн, авто 2006 года– 6,5 млн тенге, наличкой можно взять. Ощущение как будто я себе невесту ищу, неприятно и больно здесь находится пойдем в автосалоне. В упаковке лучше взять, зато с нулевым пробегом и душа будет спокойна», - рассказывает пользователь TikTok под ником SUNGATBEY в своем видео.

Между тем эксперты отмечают, что снижение цен на автомобили было вполне ожидаемо. В стране усилилась конкуренция среди производителей транспортных средств, появились бюджетные и доступные по цене новые автомобили, также упала покупательская способность. Автомобильными салонами и банками запущены по привлекательным условиям программы автокредитования и рассрочки. Купить новые автомобили можно по самым выгодным условиям. Поэтому попытки авторов петиции связать ценовую политику авторынка с утилизационным сбором, экспертное сообщество, считает нелогичным. И текущий расклад снижения цен на автомобильном рынке, экспертное мнение подтверждает.