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01.07.2024, 19:17

И без отмены утильсбора цены на автомобили пошли вниз

Новости Казахстана 0 1

В социальных сетях активно обсуждают резкое изменение цен на люксовые и бюджетные автомобили. По некоторым оценкам, стоимость на поддержанные транспортные средства упала на 15-20 %, подешевели и некоторые модели в автомобильных салонах. Эксперты называют ситуацию на авторынке – ожидаемым явлением. В стране представлен широкий модельный ряд новых автомобилей, усилилась конкуренция из-за прихода китайских брендов, также действуют привлекательные льготные программы автокредитования, что безусловно сказывается на понижение спроса со стороны населения на поддержанные авто, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: ИА «NewTimes.kz»
Фото: ИА «NewTimes.kz»

По их словам, текущий расклад на автомобильном рынке, в очередной раз подтверждает, что утильсбор и первичная регистрация – серьезно не влияют на корректировку цен. Главный регулятор цен на рынке – спрос со стороны желающих обновить транспортное средство.

Горячих предложений на сайтах по продаже автомобилей за последний месяц значительно прибавилось. Изменились цены и на автомобильных рынках. При этом цены на авто падают быстрее, чем, когда это ни было. Как отмечают, автолюбители в социальных сетях, подешевели не только поддержанные автомобили, но и люксовые модели.

«Понижение цен на авто уже не за горами. Просят намного дешевле за машины, не продаются. Мы на авторынке «Барыс», клиентов мало, в основном продавцы, очень много свободного места, торговли нет, ждем понижения цен», - говорится в видеоролике.

«Прогнозируют на 30% снижение, дешевеют машины, плотно дешевеют, 3,2 объемы машины вчера в интернете смотрел упали на 2-3 млн тенге.  Месяц назад 10 млн машины, сейчас 6-7 млн продают», - делятся новостями о ценах на автомобили в социальных сетях.

«1994 года пассат – 2 ,6 млн тенге просит, качество салона хорошее, но драндулет. Много здесь драндулетов, цены взвинтили в свое время до небес. Красная цена – 1,5 млн. Страшные б/у машины, лучше по автосалонам походить. 20 лет машине – 5, 8 млн, 22 года – 5, 6 млн, авто 2006 года– 6,5 млн тенге, наличкой можно взять.  Ощущение как будто я себе невесту ищу, неприятно и больно здесь находится пойдем в автосалоне. В упаковке лучше взять, зато с нулевым пробегом и душа будет спокойна», - рассказывает пользователь TikTok под ником SUNGATBEY в своем видео.

Между тем эксперты отмечают, что снижение цен на автомобили было вполне ожидаемо. В стране усилилась конкуренция среди производителей транспортных средств, появились бюджетные и доступные по цене новые автомобили, также упала покупательская способность. Автомобильными салонами и банками запущены по привлекательным условиям программы автокредитования и рассрочки. Купить новые автомобили можно по самым выгодным условиям. Поэтому попытки авторов петиции связать ценовую политику авторынка с утилизационным сбором, экспертное сообщество, считает нелогичным. И текущий расклад снижения цен на автомобильном рынке, экспертное мнение подтверждает.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Berikk
Berikk
Делается все чтобы оставить утильсбор. Что бы вы не писали и не говорили, НАРОД не глупый, все понимает. УБЕРУТ УТИЛЬСБОР все цены упадут - на машину, на спецтехнику, на логистику, на продукты. Одним словом ЖИТЬ БУДЕТ ЛУЧШЕ!
02.07.2024, 04:09
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Статья заказная, делается всё чтобы не убирать утильсбор и первоначалку.
02.07.2024, 03:10
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