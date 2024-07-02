Нашествие каракуртов в Атырауской области: есть пострадавшие

Жители Атырауской области жалуются на нашествие каркуртов. Уже пострадали несколько человек и домашний скот, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Atyrau Online .

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Больше всего случаев укусов опасного паука зарегистрировали в Индерском районе. Всего пострадала 81 голова домашнего скота. Из них 10 проходят лечение, әң животных погибли.Больше всех от укусов опасного паука пострадали верблюды.

Как сообщили в пресс-службе акимата Индерского района, есть пострадавшие среди местных жителей.

"Первый случай зафиксирован 29 мая. Всего укусам подверглись 9 человек: 7 взрослых и 2 школьника. Детям 7 и 15 лет. Стационарное лечение уже получили 8 сельчан и 1 находится на амбулаторном лечении. Препаратов и сывороток от яда каракуртов в больницах района хватает", - говорится в сообщении.

Каракуртов заметили и жители Атырау. Они появились в микрорайоне Коктем. Пока в городе случаев укуса насекомыми не зарегистрировано.