Си Цзиньпин написал статью об общем стремлении Китая и Казахстана

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Лето в разгаре, солнце в зените. В столь чудное время буду по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева совершать государственный визит в Республику Казахстан и участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Как Председатель КНР я в пятый раз посещаю вашу очаровательную страну. Блестящая культура Казахстана с яркой самобытностью, его невероятно потрясающие пейзажи, добродушный и гостеприимный народ - все это всегда вызывает у меня чувство особой симпатии. Предстоящий визит, от которого я очень многого ожидаю, позволит не только приятно посмотреть и восхититься обликом и достижениями нового Казахстана, но и обсудить с Президентом Касым-Жомартом Токаевым самые актуальные тематики двустороннего сотрудничества, наметить приоритетные направления китайско-казахстанских отношений и дальнейшего развития ШОС.

Более 2000 лет назад дипломатическая миссия Чжан Цяня на Запад положила начало дружеским связям Китая и Центральной Азии. Более 80 лет назад в городе Алматы китайский композитор Сянь Синхай со своим казахстанским коллегой Бахытжаном Байкадамовым познакомились, подружились и сформировали братство, которое не ведает границ. 32 года назад Китай одним из первых признал независимость Казахстана, и с тех пор двусторонние отношения устремляются вперед на всех парусах. Многовековая дружба в полной мере свидетельствует, что развитие отношений между нашими странами отвечает как веянию истории, так и лейтмотиву времени.

11 лет назад в Казахстане я впервые провозгласил инициативу "Экономического пояса Шелкового пути", которая с энтузиазмом воспринята общественностью вашей страны. С тех пор разворачивается грандиозное сотрудничество Китая и Казахстана в рамках "Одного пояса и одного пути". Наступил новый этап развития двусторонних отношений.

В духе взаимной поддержки и солидарности мы добились беспрецедентно высокого уровня политического взаимодоверия, совершили скачок по развитию китайско-казахстанских отношений - от всестороннего стратегического партнерства до вечного всестороннего стратегического партнерства, а также по устремлению к единому будущему в духе вечной дружбы, глубокого взаимодоверия и солидарности, развития и процветания. Обе стороны всегда решительно поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы и ключевые озабоченности, всегда уважают друг друга в самостоятельном выборе пути развития согласно национальным особенностям. В трудные моменты, будь то наводнение, пандемия или другие испытания, мы всегда взаимно протягиваем руку помощи, стоя спиной к спине и давая друг другу самую надежную опору. Такое неразрушимое, крайне ценное доверие и чувство локтя послужили ключевым политическим залогом сотрудничества.

В духе взаимной выгоды и совместного развития мы добились новых впечатляющих результатов в практическом сотрудничестве. Прошлогодний объем двусторонней торговли достиг рекордного 41 миллиарда долларов США. Китай занимает позицию главного торгового партнера Казахстана и крупнейшего импортера казахстанских товаров. Успешно введены в эксплуатацию такие стратегически значимые проекты, как Жанатасская ВЭС, Тургусунская ГЭС, завершена модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ, на безопасной и стабильной основе функционируют нефте- и газопроводы Китай - Казахстан, создан зеленый коридор для ускоренного таможенного оформления всех номенклатур поставляемой сельхозпродукции, все больше и больше высококачественной и экологически чистой сельхозпродукции Казахстана попадает на стол китайцев. Постоянно раскрывается потенциал сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и транспортной инфраструктуры. Введен в строй сухой порт в городе Сиань. Бесперебойно работают автодорога Западная Европа - Западный Китай и контейнерные поезда Китай - Европа, что придает мощный импульс развитию двух стран.

В духе взаимного дополнения и обогащения мы подняли очередной бум культурно-гуманитарных связей. Подписано соглашение о взаимном учреждении культурных центров. Совместно сняли первый фильм "Композитор". Проектная деятельность в культурно-гуманитарной сфере началась с нуля и принесла солидные результаты. Филиалы китайских вузов в Казахстане, Мастерская Лу Бань, центр традиционной китайской медицины тому свидетельство. Взаимный безвизовый режим позволяет людям двух стран чаще ездить друг к другу как к родственникам. Количество взаимных поездок в прошлом году составило приблизительно 600 тысяч, а за первые три месяца текущего года превысило 200 тысяч, впереди уже новый рекорд. Набирает обороты и межрегиональное сотрудничество, речь идет об установлении 26 пар городов-побратимов. Посланниками китайско-казахстанской дружбы в новую эпоху стал врач-офтальмолог Саулебек Кабылбеков, пользующийся большим уважением и авторитетом среди китайских пациентов, обладатель и донор редкой группы "крови панды" Руслан Туленов, а также популярный в Китае певец Димаш.

Тесное взаимодействие и совместный ответ на вызовы принесли нам новую реальную отдачу на международной арене. Китай и Казахстан имеют схожие позиции по международным и региональным делам, выступают за реализацию концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, стремятся к достижению мира на планете, глобального развития и справедливого миропорядка. Мы вместе создали формат "Китай - Центральная Азия", плотно взаимодействуем в рамках ООН, ШОС, СВМДА и других многосторонних площадок, активно поддерживаем конструктивные инициативы друг друга по международному сотрудничеству, решительно отстаиваем общие стратегические интересы, интересы безопасности и развития.

Многообещающее китайско-казахстанское сотрудничество вселяет уверенность в прекрасном будущем. Надеюсь, что предстоящий визит позволит нам с Президентом Касым-Жомартом Токаевым приумножать добрую традицию многовековой дружбы и всестороннего сотрудничества, наметить новые планы дальнейшего развития двусторонних связей в интересах вывода китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства на новую высоту.

Первое, усиливать традиционную взаимную поддержку в политической сфере. Китайская мудрость гласит, что перед друзьями необходимо держать каждое слово. Будем и дальше выстраивать отношения с казахстанскими друзьями на основе искренности и доверия, продолжать углубление политического взаимодоверия и стратегической координации, наращивать взаимную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей друг друга.

Китайская сторона неизменно поддерживает усилия Казахстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, по следованию самостоятельно выбранному пути развития, по реализации внутренней и внешней политики для обеспечения процветания государства, выступает против какого бы то ни было вмешательства внешних сил во внутренние дела Казахстана.

Развитие и приумножение четырех важных принципов, а именно: взаимное уважение, добрососедство, взаимовыручка и обоюдная выгода в интересах сохранения устойчивой динамики в развитии двусторонних отношений.

Второе, полностью использовать преимущества взаимовыгодного сотрудничества. У каждой из наших стран собственный набор ресурсов. Экономики Китая и Казахстана по своей структуре взаимодополняют друг друга и имеют огромные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Будем активизировать сопряжение совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" с продвижением экономического курса Справедливого Казахстана, расширять доступ казахстанским товарам на гигантский китайский рынок для совместного использования возможностей развития Китая. Необходимо наращивать сотрудничество в таких традиционных сферах, как торговля и экономика, промышленность, инвестиция, энергетика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, повышать пропускную способность погранпереходов, способствовать улучшению обслуживания грузовых поездов Китай - Европа и строительству Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) с целью совершенствования разветвленной и высокоэффективной сети транспортной взаимосвязанности. Важно также в полной мере задействовать потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, включая новые источники энергии, цифровую экономику, искусственный интеллект, трансграничную электронную коммерцию, авиацию и космос, культивировать производственно-сбытовые цепочки с высокой добавленной стоимостью, придавать дополнительный импульс сотрудничеству двух стран.

Третье, укреплять социальную базу многовековой дружбы. Углубление дружбы - общее стремление и чаяние наших народов. Для ее сохранения и развития необходимо проводить содержательные культурно-гуманитарные обмены с целью дальнейшего углубления взаимопонимания и сближения двух народов. Следует выявлять роль Мастерской Лу Бань, Институтов Конфуция, филиала Северо-Западного политехнического университета Китая в Казахстане, воспитывать достойную смену дружбы между двумя странами. Приветствуем организацию совместного обучения и проведение совместных исследований по линии вузов, аналитических центров и научно-исследовательских институтов Китая и Казахстана, поддерживаем активизацию связей между разными кругами общественности, поощряем создание новых побратимских связей как на уровне регионов, так и между городами. Важно неуклонно активизировать сотрудничество в сфере образования, туризма, археологии, искусства и СМИ в целях углубления и расширения культурно-гуманитарных обменов.

Четвертое, адаптироваться к ускоренно происходящим переменам, невиданным за столетие. В условиях меняющейся международной обстановки по всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству Китая и Казахстана мы сталкиваемся с небывалыми угрозами и вызовами, но в то же время она порождает новые шансы и возможности. Как говорят в Китае, кризис и шанс взаимосвязаны, так как за кризисом скрывается шанс, и кризисные моменты можно преобразовать в возможности. Перед лицом беспрецедентных изменений, эпохальных и исторических перемен китайская сторона готова с казахстанской стороной вместе создать новые возможности в минуты кризиса и открыть новые перспективы в период перемен, решительно стоять на страже ооноцентричной международной системы и миропорядка, основанного на международном праве, претворять в жизнь подлинный мультилатерализм, выступать против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации, продвигать равноправную и упорядоченную многополярность мира, общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию. Давайте вместе добавим больше позитивной энергии и устойчивости, внесем больший китайско-казахстанский вклад в обеспечение мира и стабильности во всем мире.

Помимо государственного визита, буду участвовать в саммите ШОС в Астане. В рамках своего председательства казахстанская сторона проделала огромную плодотворную работу, что помогло повысить авторитет нашей организации. Китайская сторона это высоко ценит. Уверен, что при совместных усилиях Астанинский саммит завершится на мажорной ноте, сплотит большую шосовскую семью и откроет новую страницу сотрудничества.

Как гласит древняя китайская мудрость: "Победа - в единстве и солидарности", а в Казахстане говорят: "Пальцы могут быть разными, но рука одна - дела могут быть разными, но цель одна". Мы готовы с казахстанскими партнерами плечом к плечу прокладывать дорогу к совместному процветанию и возрождению нации, к новым горизонтам китайско-казахстанской дружбы.

Напомним: по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Казахстан, а также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Астане 3-4 июля. Какие лидеры прибудут в столицу Казахстана, что они будут обсуждать и чего ожидать от саммита - в нашем материале.