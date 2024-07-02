Цены на сжиженный газ выросли с 1 июля 2024 года в Казахстане

Министр энергетики приказами от 26 июня 2024 года внес изменения в Предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории РК, а также утвердил предельную цену оптовой реализации сжиженного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz.
Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года составляет 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге).
В связи с увеличением предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа с 1 июля 2024 года стоимость автомобильного газа установлена в размере:
Приказы №232 и №233 вводятся в действие с 1 июля 2024 года.
Ранее в Минэнерго сообщали, что планируют поднять цены на сжиженный газ в связи с нерентабельностью его производства, а также привели еще ряд причин повышения.
Также мы писали, что потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн, или на 28% по сравнению с 2022 годом, а отрасль несет убытки.
Комментарии1 комментарий(ев)