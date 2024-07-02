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02.07.2024, 09:08

Жена журналиста Садыкова сообщила о его смерти

Новости Казахстана 0 172

Казахстанский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве, скончался в больнице этой ночью. Об этом сообщила его жена Наталья Садыкова, передает NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com

Соответствующий пост Наталья Садыкова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось", - написала Наталья Садыкова.

Напомним, покушение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова было совершено в Киеве в середине июня. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту покушения на убийство в Украине было начато досудебное расследование.

Позже произошедшее прокомментировал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что поручил по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы украинской стороне по данному инциденту. Он также отметил, что в случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины.

О произошедшем высказался и советник, пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

21 июня в МВД прокомментировали информацию об одном из подозреваемых о том, что он работал в ДП Костанайской области. В ведомстве заявили, что Каратаев был уволен из органов внутренних дел в 2019 году.

В тот же день, что по данному факту начала расследование Генпрокуратура Казахстана. Затем стало известно, что двух подозреваемых в покушении на Садыкова объявили в международный розыск в Украине. На следующий день одного из них задержали в Казахстане.

Добавим, что супруги Наталья и Айдос Садыковы, которые являются авторами YouTube-канала "Бәсе", были объявлены в розыск в Казахстане в октябре 2023 года. Отмечалось, что в отношении них зарегистрированы уголовные дела в УП столичного района Алматы.

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