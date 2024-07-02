Московский футбольный клуб "Спартак" сыграет с казахстанским "Актобе"

Один из популярных футбольных команд постсоветского пространства – московский "Спартак" 5 июля 2024 года прилетит на товарищеский матч с пятикратным чемпионом Казахстана – "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/fcsm_official

Предстоящая товарищеская игра между "Актобе" и "Спартаком" состоится 5 июля на стадионе им. Кобыланды Батыра, начало – в 20:00 по казахстанскому времени.

Самый титулованный клуб России сыграет с западноказахстанцами в рамках подготовки к новому сезону. В РПЛ-2023/24 московский коллектив завершил на пятой строчке турнирной таблицы.

Что касаемо "Актобе", то подопечные Дмитрия Парфенова сейчас готовятся к старту в еврокубках. Команда экс-игрока московского "Спартака" ныне занимает второе место в КПЛ-2024, набрав 22 очка.

В минувшие выходные западноказахстанская дружина потерпела поражение на своей арене от костанайского "Тобола" со счетом 3:4 в рамках игр 13-го тура первенства страны.