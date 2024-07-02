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02.07.2024, 10:02

Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле 2024: календарь выходных

Новости Казахстана 0 1

В июле 2024 года казахстанцев с пятидневной рабочей неделей ожидают 9 выходных дней и 22 рабочих. Tengri Life подготовили удобный календарь, с которым легко запланировать предстоящие выходные.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В этом месяце жители Казахстана смогут отдохнуть побольше благодаря празднованию Дня столицы, который отмечается 6 июля. Поскольку в 2024 году этот день выпадает на субботу, выходной будет перенесен на понедельник, 8 июля. Таким образом, работающие по пятидневной рабочей неделе получат три выходных дня подряд: 6, 7 и 8 июля.

График выходных в июле 2024:

  • 6 июля, суббота: День столицы;
  • 7 июля, воскресенье: обычный выходной;
  • 8 июля, понедельник: дополнительный выходной.

Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, 8 июля будет обычным рабочим днем.

День столицы установлен в честь переноса столицы Казахстана из Алматы в Астану в 1998 году. Во время празднования Дня столицы по всей стране пройдут концерты, выставки, фестивали и спортивные соревнования. В Астане планируется масштабное празднование с фейерверками, концертами и ярмарками, которые привлекут множество жителей и туристов. В столице также запланировано шоу дронов. Подробнее мы рассказывали в материале.

Стоит добавить, что в високосном 2024 году казахстанцев ждут 249 рабочих и 117 выходных дней. В предстоящем году пока не ожидается переносов рабочих дней.

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