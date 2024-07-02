Забастовка авиадиспетчеров в Турции: на что обратить внимание казахстанцам

Кризис в аэропорту Антальи, связанный с перегруженностью, продолжается. Профсоюз авиадиспетчеров объявил о продлении забастовки в форме замедления работы, передает Tengri Travel .

Фото: depositphotos.com

Как сообщает Alanya Postasi, сотрудники управления воздушного движения, работающие под эгидой Государственной аэропортовой администрации (DHMİ), потребовали повышения заработной платы и объявили о замедлении работы, что вызвало хаос в аэропорту. Профсоюз работников воздушного движения и других транспортных работников (HTK-SEN) заявил, что эта мера продолжится с 3 по 14 июля.

В своем официальном заявлении профсоюз HTK-SEN отмечает, что мероприятия, проводимые с 20 по 30 июня, были успешно выполнены. Однако участники подчеркнули, что требования, которые они выставили руководству, игнорируются.

В продолжении заявления профсоюза также отмечается, что они пытались решать проблему через бюрократические каналы в зимние месяцы, когда трафик полетов не был настолько плотным, однако ни одно из данных им обещаний не было выполнено.

"Попытка свалить вину на плотность воздушного пространства Европы и другие факторы, чтобы отвлечь внимание общественности, напоминает попытку скрыть айсберг", – заявил профсоюз.

Бастующие подчеркивают, что проблему можно легко решить в кратчайшие сроки. Профсоюз также заявил, что продолжит "работать без инициативы" до тех пор, пока не будут удовлетворены законные требования и не будут возвращены сотни миллионов евро, которые теряет страна каждый год.

"Если не будет предложено конкретного решения, последствия длительной летней деятельности "без инициативы" будут лежать на тех, кто сознательно оставляет проблему нерешенной. Мы продолжим деятельность "без инициативы" с 3 по 14 июля 2024 года", – заключил профсоюз в своем заявлении.

В связи с этим мы рекомендуем казахстанцам, вылетающим в Турцию, заранее проверять статус своего рейса.

Напомним, ранее профсоюз авиадиспетчеров (HTK-SEN) объявил, что с 20 по 30 июня пройдет забастовка в форме замедления работы под названием "Работа без инициативы". В результате вместо обычных 90 рейсов в час могли вылетать не более 40, что привело к массовым сбоям в посадке и отправке самолетов. Подробнее – в материале.

Что нужно знать казахстанцам, планирующим отпуск в Турции. Детальнее – по ссылке.

Стамбул – мировая столица, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов. От темпа города захватывает дух, его жители будто никогда не спят. Атмосферные и разнообразные районы мегаполиса, узкие улицы, старинные здания, мечети, дворцы, башни и сливающийся с бескрайним небом Босфор собирают туристов со всего мира. Тем не менее из-за высокого уровня инфляции цены в городе сильно изменились. О том, почему теперь поездка в Турцию обходится почти как поездка в Европу, подробнее – в материале.

В Турции уже на протяжении многих лет периодически обсуждают вопрос о нерентабельности популярной у туристов системы "все включено". Будет ли доступна такая опция в этом году, рассказали эксперты. Детали – здесь.