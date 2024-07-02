С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге

15 июля 2024 года в Казахстане стартует прием заявок на второй поток на получение грантов для реализации бизнес-идей. Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге), сообщает Zakon.kz.
Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.
Как отмечено в сообщении акимата Карагандинской области, прием заявок на второй поток будет проходить с 15 по 26 июля.
При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, в центрах обслуживания населения.
При этом претендент должен относиться к одной из социальных категорий:
В заключении также сказано, что обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трех лет.
22 мая 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, что с начала 2024 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 203,7 млрд тенге.
В ведомстве отметили, что дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 26,7 млрд тенге.
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