С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге

15 июля 2024 года в Казахстане стартует прием заявок на второй поток на получение грантов для реализации бизнес-идей. Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге), сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.

Как отмечено в сообщении акимата Карагандинской области, прием заявок на второй поток будет проходить с 15 по 26 июля.

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, в центрах обслуживания населения.

Кто может претендовать на бизнес-грант:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до трех лет).

При этом претендент должен относиться к одной из социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребёнка с инвалидностью (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

В заключении также сказано, что обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более трех лет.

22 мая 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, что с начала 2024 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 203,7 млрд тенге.

В ведомстве отметили, что дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 26,7 млрд тенге.