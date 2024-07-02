Президент Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Астану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.
Пресс-служба Президента Казахстана распространила фото с церемонии встречи председателя КНР.
Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая председателя Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке.
Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
Отметим, по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом, он примет участие в 24-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.
Фото пресс-службы Акорды
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