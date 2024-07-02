Казахстанка оставила на капоте авто послание бывшему возлюбленному

Фото: instagram.com/podslushanosaran

В социальных сетях распространяется фотография автомобиля, капот которого исписан фломастером. По всей вероятности, текст послания адресован владельцу машины и написан от имени ребенка. В нем он выражает свою обиду на то, что отец часто обижает мать.

"Когда расстраивается мама, я все чувствую. Я думаю, что мама сделала слишком много для тебя и многое тебе простила, но ты этого не ценишь. Когда придет время, я передам привет своим бабушке и дедушке и двум старшим сестрам, я их еще не знаю, но мы обязательно с ними познакомимся.

Мне очень больно и обидно, что так относишься к своему долгожданному и единственному сыну. Главное, чтобы не оказалось поздно. Когда-то я окажусь тебе нужен, а ты мне - нет. С болью в моем маленьком сердечке, твой сын Ихсан", - говорится в послании.

Фотография расписанной машины вызвала резонанс в соцсетях. Корреспондент NUR.KZ нашел автора послания и выяснил причину такого поступка.

Как оказалось, письмо от имени нерожденного сына бывшему возлюбленному написала 22-летняя жительница Сарани. Она сообщила, что пошла на такой шаг от сильной обиды.

"Отцу моего ребенка 28 лет, он приехал в наш город по работе. Мы познакомились с ним случайно, стали встречаться, он даже познакомил меня с семьей своего брата. Но о наличии супруги и двоих детей тогда я не знала.

В начале декабря я узнала о своей беременности, у меня были проблемы со здоровьем и после определенных процедур мой организм должен был восстановиться. Я не специально забеременела и даже переживала, что не смогу выносить малыша.

Когда рассказала о своем положении отцу ребенка, он не огорчился, но и не обрадовался. Была какая-то растерянность во взгляде. Но он меня успокоил и сказал, что все будет хорошо", - делится девушка.

После этого мужчина уехал в свой родной город, а жительница Сарани узнала о его семье и двух детях. Для молодой женщины эта новость стала шокирующей.

"Я не ожидала такого поворота, потому что мы с ним обсуждали, какими будут наши дети, какая счастливая будет у нас семья. Когда он вернулся, я попыталась с ним поговорить, но он предложил мне деньги, чтобы я сделала аборт. Я, естественно, отказалась. Во-первых, я бы потом себя не простила, во-вторых, возможно, никогда не смогла бы иметь детей. После этого мы перестали общаться", - добавила девушка.

По ее словам, спустя какое-то время мужчина сам возобновил с ней общение. Узнав, что она ждет от него сына, он заявил, что всегда мечтал о мальчике.

"Все эти месяцы он то появлялся, то пропадал. Мне звонили его жена и мать, оскорбляли. Я просила их разбираться с ним, а не со мной. На 34-й неделе из-за постоянных переживаний я попала в больницу, он даже не интересовался, как мы. Но из больницы забрал. Потом я попросила его приехать, чтобы обсудить все. Но он не приехал и не отвечал.

В ту ночь я сильно на него обиделась, взяла из дома обычные фломастеры и написала это послание, хотелось, чтобы он задумался и ему было стыдно. Я не хочу уводить его из семьи, хочу лишь, чтобы он нес ответственность за свои действия наравне со мной. Хочу, чтобы молодые девушки не попадали в такие ситуации, как я", - говорит казахстанка.

После того, как фотография расписанной машины попала в соцсети, по словам девушки, брат мужчины потребовал с нее 5 тысяч тенге за автомойку. А отец ребенка угрожал, что ее поставят на колени и она пожалеет о содеянном.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что заявление по факту росписи на машине к ним не поступало.