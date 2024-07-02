Как взыскать денежную компенсацию за задержку рейса Air Astana

фото: S7 Technics

«В самый загруженный для поездок сезон (летом) на первый план выходит не качественная работа национального перевозчика Air Astana, а ее негативные аспекты – постоянные задержки рейсов, снижение качества сервиса и другие. Можно долго рассуждать о том, что к этому привело – большинство экспертов сходится во мнении, что излишняя монополизация и слишком долгая работа руководства – но нужно и что-то делать», - написал Данилов на своем Telegram-канале.

По его мнению, лучший воспитатель – деньги.

«Нужно продолжать публичное общественное давление на компанию, но важно и начать ее конструктивно наказывать за плохую работу. К примеру, согласно авиационному законодательству РК, при задержке перевозки пассажира по вине авиакомпании, она выплачивает пассажиру штраф в размере 3% от стоимости тарифа (полетного участка, на котором произошла задержка) за каждый час задержки. Немногие этим пользуются из-за незнания механизма, но бизнес сможет осознать проблему и предпринять что-то кроме дежурных отписок только через денежные потери. Как получить такую компенсацию у Air Astana? Нужно заполнить заявку на сайте (https://help.airastana.com/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=10554849102354) и выбрать удобный способ получения компенсации - на карту или в офисах компании. Просьба распространить это сообщение и не оставлять без ответа постоянные задержки рейсов – таким образом мы можем и финансово повлиять на ситуацию», - подчеркнул общественный деятель.

Также он обратил внимание на отношение профильных ведомств к ситуации.