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02.07.2024, 14:28

Как взыскать денежную компенсацию за задержку рейса Air Astana

Новости Казахстана 0 1

Астана. 2 июля. КазТАГ – О том, как взыскать денежную компенсацию за задержку рейса авиакомпании Air Astana, рассказал казахстанский общественный деятель, сооснователь Astana Open Dialogue Александр Данилов.

фото: S7 Technics
фото: S7 Technics

«В самый загруженный для поездок сезон (летом) на первый план выходит не качественная работа национального перевозчика Air Astana, а ее негативные аспекты – постоянные задержки рейсов, снижение качества сервиса и другие. Можно долго рассуждать о том, что к этому привело – большинство экспертов сходится во мнении, что излишняя монополизация и слишком долгая работа руководства – но нужно и что-то делать», - написал Данилов на своем Telegram-канале.

По его мнению, лучший воспитатель – деньги.

«Нужно продолжать публичное общественное давление на компанию, но важно и начать ее конструктивно наказывать за плохую работу. К примеру, согласно авиационному законодательству РК, при задержке перевозки пассажира по вине авиакомпании, она выплачивает пассажиру штраф в размере 3% от стоимости тарифа (полетного участка, на котором произошла задержка) за каждый час задержки. Немногие этим пользуются из-за незнания механизма, но бизнес сможет осознать проблему и предпринять что-то кроме дежурных отписок только через денежные потери. Как получить такую компенсацию у Air Astana? Нужно заполнить заявку на сайте (https://help.airastana.com/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=10554849102354) и выбрать удобный способ получения компенсации - на карту или в офисах компании. Просьба распространить это сообщение и не оставлять без ответа постоянные задержки рейсов – таким образом мы можем и финансово повлиять на ситуацию», - подчеркнул общественный деятель.

Также он обратил внимание на отношение профильных ведомств к ситуации.

«Тут еще нужно и присмотреться к работе минтранспорта в общем и комитета гражданской авиации в частности – каким образом происходит взаимодействие с Air Astana по поводу постоянно сбитого расписания, нет ли там чересчур сильного пиетета? Ну и как проводится информационная работа по просвещению потребителей услуг транспорта о собственных правах – ведь о 3% компенсации авиакомпании предпочитают умалчивать в своих релизах», - пояснил Данилов.

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