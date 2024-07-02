Как взыскать денежную компенсацию за задержку рейса Air Astana

Астана. 2 июля. КазТАГ – О том, как взыскать денежную компенсацию за задержку рейса авиакомпании Air Astana, рассказал казахстанский общественный деятель, сооснователь Astana Open Dialogue Александр Данилов.
«В самый загруженный для поездок сезон (летом) на первый план выходит не качественная работа национального перевозчика Air Astana, а ее негативные аспекты – постоянные задержки рейсов, снижение качества сервиса и другие. Можно долго рассуждать о том, что к этому привело – большинство экспертов сходится во мнении, что излишняя монополизация и слишком долгая работа руководства – но нужно и что-то делать», - написал Данилов на своем Telegram-канале.
По его мнению, лучший воспитатель – деньги.
«Нужно продолжать публичное общественное давление на компанию, но важно и начать ее конструктивно наказывать за плохую работу. К примеру, согласно авиационному законодательству РК, при задержке перевозки пассажира по вине авиакомпании, она выплачивает пассажиру штраф в размере 3% от стоимости тарифа (полетного участка, на котором произошла задержка) за каждый час задержки. Немногие этим пользуются из-за незнания механизма, но бизнес сможет осознать проблему и предпринять что-то кроме дежурных отписок только через денежные потери. Как получить такую компенсацию у Air Astana? Нужно заполнить заявку на сайте (https://help.airastana.com/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=10554849102354) и выбрать удобный способ получения компенсации - на карту или в офисах компании. Просьба распространить это сообщение и не оставлять без ответа постоянные задержки рейсов – таким образом мы можем и финансово повлиять на ситуацию», - подчеркнул общественный деятель.
Также он обратил внимание на отношение профильных ведомств к ситуации.
«Тут еще нужно и присмотреться к работе минтранспорта в общем и комитета гражданской авиации в частности – каким образом происходит взаимодействие с Air Astana по поводу постоянно сбитого расписания, нет ли там чересчур сильного пиетета? Ну и как проводится информационная работа по просвещению потребителей услуг транспорта о собственных правах – ведь о 3% компенсации авиакомпании предпочитают умалчивать в своих релизах», - пояснил Данилов.
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