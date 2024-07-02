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02.07.2024, 15:23

«Дочка» «КазТрансОйл» подняла тарифы на подачу воды

Новости Казахстана 0 1

Атырау. 2 июля. КазТАГ – Дочерняя компания АО «КазТрансОйл» увеличила тарифы на подачу воды, сообщает пресс-служба «КазТрансОйл».

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

«В соответствии с приказом департамента комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области ТОО «Магистральный Водовод» вводит новые тарифы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам с применением стимулирующего метода тарифного регулирования», - говорится в сообщении.

ТОО «Магистральный Водовод» полностью принадлежит «КазТрансОйл».

С 1 июля 2024 года до 30 июня 2025 года тариф для промышленных предприятий и других коммерческих организаций составит 1 400 тенге/м³, увеличившись на 104,8%; с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года - 1 450 тенге/м³, увеличившись на 3,6%; с 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года - 1 500 тенге/м³, увеличившись на 3,4%; с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года - 1 550 тенге/м³, увеличившись на 3,3%; с 1 июля 2028 года по 30 июня 2029 года - 1 600 тенге/м³, увеличившись на 3,2%.

С 1 июля 2024 года до 30 июня 2025 года тариф для нефтегазодобывающих предприятий составит 2 472,99 тенге/м³, увеличившись на 21%; с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года - 2 922,90 тенге/м³, увеличившись на 18,2%;  с 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года - 3 130,33 тенге/м³, увеличившись на 7,1%; с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года - 4 132,03 тенге/м³, увеличившись на 32%; с 1 июля 2028 года по 30 июня 2029 года - 3 521,41 тенге/м, уменьшившись на 14,8%.

С 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для населения, бюджетных и некоммерческих организаций, а также других предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям, составит 30 тенге/м³, увеличившись на 66,3%.

С 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для сельскохозяйственных товаропроизводителей составит 100 тенге/м³, увеличившись на 53,9%.

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