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02.07.2024, 16:17

Роман Скляр возглавит новую структуру в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Астана. 2 июля. КазТАГ – Первый вице-премьер Роман Скляр возглавит новую структуру в Казахстане – Национальный центр по инвестиционной деятельности (НЦИД), передает корреспондент агентства.

фото: Пресс-служба премьер-министра РК
фото: Пресс-служба премьер-министра РК

«1. Образовать Национальный центр по инвестиционной деятельности. 2. Национальный центр осуществляет свою деятельность на базе структуры отдела индустриального и инфраструктурного развития аппарата правительства Республики Казахстан», - говорится в распоряжении правительства.

Согласно утвержденному положению, общее руководство деятельностью НЦИД будет осуществлять первый вице-премьер. В настоящий момент этот пост занимает Роман Скляр.

НЦИД создается в формате матричной структуры на базе структурного подразделения аппарата правительства Республики Казахстан с привлечением иных структурных подразделений государственных органов и квазигосударственных организаций, в том числе секретариата совета по привлечению инвестиций, комитета по инвестициям министерства иностранных дел Республики Казахстан, департамента инвестиционной политики министерства национальной экономики Республики Казахстан, департамента политики проектного управления министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Президентского проектного офиса (Delivery unit – блок стратегических и инвестиционных проектов), АО «НК «Kazakh Invest», региональных координационных советов городов республиканского значения и областей.

Задачи НЦИД:

1) организация деятельности секретариата совета по привлечению инвестиций;

2) выработка предложений по совершенствованию регуляторной политики для создания конкурентоспособного инвестиционного климата;

3) сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов по поручению руководства правительства;

4) межотраслевая координация при сопровождении и мониторинге реализации инвестиционных проектов по предоставлению государственных услуг;

5) выработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов государственных органов, осуществляющих государственные услуги инвесторам.

Функции НЦИД:

1) координация деятельности государственных органов и квазигосударственных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции НЦИД;

2) осуществление информационной и экспертно-аналитической поддержки по вопросам, отнесенным к компетенции НЦИД;

3) внесение в правительство Республики Казахстан предложений по вопросам, требующим решения президента Республики Казахстан или правительства Республики Казахстан;

4) управление взаимодействием сотрудников государственных органов и квазигосударственных организаций с представителями бизнеса и экспертных сообществ;

5) подготовка материалов для выступлений премьер-министра Республики Казахстан и его заместителей на мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию НЦИД;

6) проведение плановых и оперативных совещаний с привлечением структурных подразделений аппарата правительства Республики Казахстан, государственных органов и квазигосударственных организаций;

7) участие в совещаниях аппарата правительства Республики Казахстан, государственных органов и квазигосударственных организаций, входящих в компетенцию НЦИД;

8) внесение предложений премьер-министру Республики Казахстан по задачам и функциям, а также совершенствованию деятельности НЦИД.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Значит с утильсбором что то всё таки произойдёт. Если этот не потопляемый корабль переместили в другое кресло под зонтиком.
02.07.2024, 12:51
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