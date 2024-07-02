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02.07.2024, 16:33

Стоимость золота бьет рекорды: за сколько его можно купить в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Стоимость золота продолжает бить новые рекорды в Казахстане. По актуальному курсу грамм драгметалла стоит 35 562,71 тенге. Какие расценки установили продающие слитки банки, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com

Еще недавно официальный курс золота в Казахстане впервые превысил отметку в 35 тыс. тенге. Это был исторический максимум, который продержался недолго. Согласно данным Национального банка РК, по состоянию на 2 июля 1 грамм золота теперь стоит 35 562,71 тенге. Другими словами, золото снова побило рекорд стоимости.

Между тем слитки аффинированного золота можно приобрести в четырех казахстанских банках второго уровня: Halyk Bank, Jusan Bank, "Банк ЦентрКредит" и "Евразийский банк", а также в некоторых небанковских обменных пунктах.

Стоит отметить, что рыночные курсы заметно отличаются от установленного официального. Также существует разница между стоимостью, по которой граждане могут купить и продать золотые слитки.

Напомним, казахстанцам доступны мерные слитки аффинированного золота весом 5, 10, 20, 50 и 100 грамм.

По состоянию на 2 июля стоимость, по которой банки продают их, варьируется от 183 929 тенге за 5-граммовые слитки, до 3 681 175 тенге за 100-граммовые. А вот цена покупки начинается от 164 381 тенге за 5 граммов и заканчивается 3 449 999 тенге за 100 граммов.

Данные в таблице актуальны на 11:40 2 июля 2024 года.

Рыночная стоимость золота в казахстанских банках

Рыночные курсы аффинированного золота на 2 июля 2024 года. Инфографика: NUR.KZ

Стоит отметить, что инвестиции в золото могут стать выгодной сделкой, особенно в моменты нестабильности и резкого снижения стоимости национальной валюты. Однако к покупке золота нужно подходить обдуманно и понимать, что такие инвестиции направлены на сохранение сбережений в долгосрочной перспективе, а не на получение сиюминутной прибыли.

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