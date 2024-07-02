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02.07.2024, 16:44

"Допустимый размер ям" на дорогах появился в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Новый стандарт, обозначающий допустимый размер ям, начал действовать с 1 июля, передает Tengri Auto со ссылкой на "Колеса".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Казахстане внесли изменения в стандарт "Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию". Предыдущая версия документа охватывала только трассы между населенными пунктами, что позволяло местным властям ремонтировать дороги по своим собственным правилам. Теперь обновленный стандарт распространяется также на городские и поселковые улицы, и дорожные службы обязаны строго следовать прописанным нормам.

В документе указано, что на дорогах в населенных пунктах допускаются отдельные повреждения (выбоины, просадки, проломы) длиной менее 15 сантиметров, глубиной менее 5 сантиметров и площадью менее 0.06 квадратного метра (около 25×25 сантиметров). Дефекты, превышающие эти размеры, должны быть устранены на центральных улицах в течение 1-3 суток, на улицах районного значения - за 5-7 суток, а в жилых зонах и на велодорожках - за 10-12 дней. Мелкие ямы должны быть заделаны в срок от 5 до 20 суток в зависимости от категории улицы.

Фото: Колеса

Рельсы на асфальте глубиной от 2 до 7 сантиметров (в жилых зонах от 3 до 9 сантиметров) и длиной более 100 метров должны быть устранены в течение 5-14 суток. Провалившиеся крышки люков дорожные службы обязаны выровнять в течение суток, а решетки дождеприемников - в течение 48 часов. Разрушенные крышки и решетки необходимо заменить в течение трех часов с момента их обнаружения.

Фото: Колеса

Кроме того, стандарт требует, чтобы центральные улицы городов полностью очищались от снега и устранялись скользкие участки в течение двух часов после окончания снегопада, а межрайонные улицы - в течение четырех часов.

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