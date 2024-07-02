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02.07.2024, 18:57

В приложении eGov появилась новая услуга

Новости Казахстана 0 1

Новая услуга для работодателей и сотрудников интегрирована в приложение eGov Mobile. Об этом сообщила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (НИТ), передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

"Новый сервис доступен в мобильном приложении eGov Mobile для зарегистрированных на портале enbek.kz организаций. Теперь трудовой договор с работодателем пользователи могут подписать не только на бумажных носителях, но и со смартфонов", - говорится в сообщении.

Для подписания трудового договора онлайн работодатель создает проект электронного трудового договора в своем личном кабинете на портале enbek.kz. Далее, когда проект договора поступит на согласование сотруднику, приложение eGov направит пользователю push-уведомление с предложением подписать договор.

Договор отобразится в разделе "Уведомления" в категории "Запросы на подписание". Пользователь подтвердит свою личность с помощью короткого пароля либо биометрии.

"После ознакомления с трудовым договором, в случае согласия с его условиями, сотрудник сможет подписать документ с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП)", - уточнили в НИТ.

Работодатель также может использовать для подписания договора ЭЦП либо воспользоваться QR-кодом.

После чего система автоматически отправляет подписанный электронный трудовой договор на регистрацию в Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД). С этого момента договор считается заключенным.

Если у пользователя не установлено мобильное приложение, но его данные зарегистрированы в Базе мобильных граждан, ему придет СМС с номера 1414 с информацией о поступлении нового уведомления и со ссылкой на скачивание приложения.

По данным НИТ, около тысячи трудовых договоров уже заключено таким образом.

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