Полный отказ не рассматривается – Минтруда о запрете на досрочное изъятие средств из ЕНПФ

"Вопрос полного отказа от досрочного изъятия пенсионных накоплений из ЕНПФ министерством не рассматривается, но будут пересматриваться условия предоставления права на досрочные изъятия", – говорится в ответе на официальный запрос LS.

Также в министерстве отметили, что они разрабатывают меры по предоставлению достаточного уровня пенсионного обеспечения для адекватных выплат при выходе граждан на пенсию.

"Что касается предложений экспертов, то они на сегодняшний день находятся на стадии обсуждения", – уточнили в ведомстве.

Ранее заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила, что вопрос о запрете досрочных изъятий из ЕНПФ будет обсуждаться. При этом планируется учесть интересы как казахстанцев, желающих снять свои накопления, так и пенсионеров.

Между тем экономист и управляющий директор AERC Евгения Пак считает, что данное ограничение может ухудшить отношение населения к пенсионной системе.

Ранее LS писал, что казахстанцы на улучшение жилищных условий и лечение сняли из ЕНПФ более 3,8 трлн тенге.