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03.07.2024, 07:28

Путин прибыл в Астану

Новости Казахстана 0 1

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник утром в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского правительства.

Фото: пресс-служба правительства Казахстана
Фото: пресс-служба правительства Казахстана

Премьер республики Олжас Бектенов встретил российского лидера в аэропорту.

За 5 лет товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 56,5%, составив 66 миллиардов долларов США. В январе - апреле 2024 года объем взаимной торговли внутри организации составил 19,1 миллиарда долларов США. За аналогичный период товарооборот республики с РФ достиг 7,4 миллиарда долларов США, привела данные пресс-служба.

Накануне в Казахстан прилетел с государственным визитом председатель КНР Си Цзиньпин. Он также примет участие в 24-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

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