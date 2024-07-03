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03.07.2024, 07:48

Могут ли банкоматы выдавать фальшивые купюры в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Перед загрузкой в банкомат деньги проходят проверку. Их подлинность проверяет и сам аппарат. Поэтому вероятность приема и выдачи фальшивых купюр в Казахстане минимальна. Подробности читайте NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Tamer Dagas/Getty Images
Иллюстративное фото: Tamer Dagas/Getty Images

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, в Агентстве РК по финансовому мониторингу рекомендуют казахстанцам быть внимательными, в том числе получая деньги из банкоматов. Это особенно актуально для отдыхающих за границей.

Как обстоят дела с оборотом фальшивых купюр в Казахстане, мы спросили у экспертов Halyk Bank.

"Банки осуществляют загрузку банкоматов денежной наличностью специальными кассетами с банкнотами, заранее подготовленными и обработанными на кассовом оборудовании в условиях обязательной проверки банкнот на подлинность", – объясняют в банке.

Кроме того, современные банкоматы и сами могут проверять наличность как перед выдачей, так и перед приемом. Это позволяет им обеспечивать некий "денежный круговорот".

Может ли банкомат принять фальшивые купюры

Эксперты также рассказали, что существуют разные типы и модели банкоматов. Например, аппараты с функцией приема наличных денег (Cash-in) предусматривают отдельное хранение внесенных банкнот.

То есть, какие бы деньги не были приняты, они будут храниться до инкассации. Но и при этом банкоматы с Cash-in оснащены валидаторами, осуществляющими обязательную детекцию подлинности принимаемых банкнот.

Также есть банкоматы с функцией Recycler. Они предусматривают как прием наличных денег, так и их выдачу последующим клиентам. При этом в данных моделях модуль валидации банкнот функционирует как на приходные взносы, так и на расходные операции.

Таким образом, банкоматы, которые принимают деньги и их же выдают, оснащены модулем детекции наличных денег, который проверяет купюры как во время их приема, так и выдачи.

По каким критериям проверяются банкноты

Как отмечают в Halyk Bank, валидаторы на платежных терминалах и в банкоматах настраиваются на качественную проверку принимаемых наличных денег по обязательным критериям определения подлинности банкнот.

"У всех банкнот есть общие и индивидуальные признаки подлинности и степени защиты – размер, метки, защитные элементы, вставки и другие. Именно в валидаторе каждая банкнота проходит проверку на подлинность, определяется ее номинал и валюта, исходя из заданных параметров и критериев.

Механизм валидации определяет размеры банкнот, считывает признаки в разных спектрах, проверяя водяные и скрытые знаки, микроперфорацию, металлизированные вставки и прочие элементы защиты.

Банки совместно с вендорами уделяют особое внимание вопросу своевременного обновления программного обеспечения на валидаторах, в особенности при выпуске в обращение новых банкнот", – подытоживают в банке.

Таким образом, вероятность попадания фальшивых купюр в банкоматы и соответственно их выдача клиентам минимальна.

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