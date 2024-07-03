"Я не клоун, я казах": Коянбаев ответил на хейт после назначения советником акима Туркестанской области

Казахстанский актер, продюсер и телеведущий Нурлан Коянбаев прокомментировал свое назначение советником акима Туркестанской области и ответил хейтерам, передает NUR.KZ.
Коянбаев опубликовал большой пост в Instagram, в котором прокомментировал свое недавнее назначение - актер стал внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии. Он акцентировал внимание на своей биографии и крупнейших достижениях.
"Хоть я и не специалист в области кино, я остановил эпоху Голливуда. Мы показали, что можно работать, не беря ни копейки из государственного бюджета. Этот процесс дает импульс молодым режиссерам и открывает дорогу - в последнее время в год снимается около 120 отечественных фильмов. То есть, около 100 миллионов долларов, которые ежегодно доставались Голливуду, сейчас остаются в нашей стране. Это значит 500 миллионов долларов за 4-5 лет!
Все это благодаря творчеству. Я хочу служить своей стране, используя свои творческие мысли. Я встречался с акимами регионов и поделился множеством своих мыслей. Пока мои творческие идеи поддержала только Туркестанская область. Ни зарплаты, ни бюджета", - подчеркнул актер и продюсер.
Несмотря на это, Нурлан Коянбаев столкнулся с злословием и хейтом после назначения.
"Я заметил, что в статьях некоторых журналистов появляются такие слова, как "Шут" и "Клоун". Я не клоун, я казах! Я один из креативных продюсеров, который 25 лет проработал в сфере юмора, который был никому не нужен, никому не интересен, и вместо месячной зарплаты в 5 тысяч тенге создал 100-миллионную индустрию", - заключил шоумен.
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