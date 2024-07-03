"Я не клоун, я казах": Коянбаев ответил на хейт после назначения советником акима Туркестанской области

Нурлан Коянбаев. Фото: t.me/ptrkkz

Коянбаев опубликовал большой пост в Instagram, в котором прокомментировал свое недавнее назначение - актер стал внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии. Он акцентировал внимание на своей биографии и крупнейших достижениях.

"Хоть я и не специалист в области кино, я остановил эпоху Голливуда. Мы показали, что можно работать, не беря ни копейки из государственного бюджета. Этот процесс дает импульс молодым режиссерам и открывает дорогу - в последнее время в год снимается около 120 отечественных фильмов. То есть, около 100 миллионов долларов, которые ежегодно доставались Голливуду, сейчас остаются в нашей стране. Это значит 500 миллионов долларов за 4-5 лет!

Все это благодаря творчеству. Я хочу служить своей стране, используя свои творческие мысли. Я встречался с акимами регионов и поделился множеством своих мыслей. Пока мои творческие идеи поддержала только Туркестанская область. Ни зарплаты, ни бюджета", - подчеркнул актер и продюсер.

Несмотря на это, Нурлан Коянбаев столкнулся с злословием и хейтом после назначения.