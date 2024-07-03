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03.07.2024, 10:25

Новые нефтепровод и НПЗ могут появиться в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане рассматривают возможность строительства новых нефтепровода и НПЗ. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации ведомства, с учетом роста добычи нефти и ввода новых морских проектов в среднесрочной перспективе ведется работа по развитию дополнительных маршрутов транспортировки. Осуществляется это в рамках расширения возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Для изучения возможности строительства нового нефтепровода по дну Каспия потребуется дополнительное время на изучение, проведение расчетов и реализацию других необходимых мер.

Кроме того, необходимо будет согласование со странами, которые пересекают данное море. Это Россия, Туркменистан, Иран, Азербайджан.

Помимо этого, для увеличения нефтепереработки в Казахстане планируют возвести еще один нефтеперерабатывающий завод. Для этого будет определен проект строительства нового НПЗ до 2030 года.

В Минэнерго ответили LS, что проводят анализ по определению оптимального месторасположения завода с учетом наличия энергоресурсов и сырья. Мощность завода будет установлена по итогам разработки хода проектной документации.

Для обеспечения внутреннего рынка газом в настоящее время ведутся работы по строительству двух газоперерабатывающих заводов на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1 млрд и 2,5 млрд куб. м в год. Третий ГПЗ мощностью 4 млрд куб. м в год появится на Карачаганаке.

"Принимаемые меры по наращиванию ресурсной базы страны, в том числе вышеуказанные проекты, позволят увеличить к 2030 году объем производства товарного газа для реализации на внутреннем рынке и экспорт до 31,1 млрд куб. м", – заверили в Минэнерго.

Ранее в министерстве энергетики сообщили, что в среднесрочной перспективе рассматривается возможность строительства нефтепровода от Атырау до Курыка.

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