Серьезный рост цен на комуслуги ощутили казахстанцы

В стране наблюдается ощутимый рост цен на коммунальные услуги. Так, по итогам мая текущего года удорожание распределилось так:

холодная вода — на 35,9% за год;

услуги водоотведения — на 43,9%;

электроэнергия — на 31,4%;

отопление центральное — на 33%;

горячая вода — на 35%.

По данным ranking.kz, уровень инфляции в стране составил 8,5%, то есть удорожание в коммунальной сфере в разы превышают общий рост цен на товары и услуги. Подобный рост связан с реализацией программы «Тариф в обмен на инвестиции», после того как цены в секторе удерживались годами, а ветшающее оборудование и инфраструктура привели к многочисленным перебоям и трагедиям. Ожидаемо, подобный скачок цен на коммунальные услуги - закономерный результат сдерживания естественного удорожания в предыдущие годы. Отложенный негативный эффект более масштабно ударил по населению.

«Если рассматривать данные за тот же месяц — май — в предыдущие годы, то, к примеру, с 2017-го по 2023 год рост цен на холодную воду максимально подскакивал в моменте до 7,3%, а в 2019-м, 2020-м и 2022 годах и вовсе наблюдалось снижение цен. Динамика цен на отопление также была сдержанной, а в 2019-м, 2020-м и 2022 годах наблюдалось существенное снижение стоимости этой услуги. В целом по остальным коммунальным услугам ситуацию похожая — более подробно можно посмотреть на графике ниже», - пишет источник.

Как пишет автор публикации, искусственное сдерживание роста цен ниже уровня инфляции, а то и вовсе удешевление приводят к отсутствию доходов и соответственно резкому снижению инвестиций.

Так, к примеру, вплоть до 2018 года включительно инвестиции в сектор электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования стагнировали и держались на уровне, не превышающем 545 млрд тенге. В 2019 наблюдался рост, но затем инвестиции опять просели и находились также на одном уровне. При этом, когда запустилась программа «Тариф в обмен на инвестиции» объем капвложений в секторе в 2023 году увеличился на 56,3% до рекордных 1,2 трлн тенге. В текущем году рост инвестиций также продолжается.

Аналогичная ситуация наблюдается и в секторе водоснабжения, водоотведения и контроля над сбором и распределением отходов — также до 2019 года объем инвестиций держался на одном невысоком уровне, без какого-либо существенного роста. Далее с 2020 года наблюдался незначительный рост и только в 2023 году мы видим существенный скачок инвестиций — плюс 23,6% до 598,6 млрд тенге.

В результате и без того изношенная коммунальная инфраструктура годами недополучала нужные финансовые вливания, и теперь вопрос модернизации и развития стоит максимально остро. Рост аварийности и снижение качества предоставляемых услуг — результат все того же сдерживания цен — меры максимально неэффективной и небезопасной на долгих дистанциях.