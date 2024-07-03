В Казахстане хотят по-другому считать прожиточный минимум: как это отразится на бедности

По словам эксперта, в 2025 году прожиточный минимум (ПМ) хотят привязать к уровню медианного дохода, что является распространенной международной практикой. По словам Кабжаляловой, перед этим нужно проследить, чтобы ПМ вырос и увеличилось прогнозное количество получателей соцпомощи.

"Прожиточный минимум – показатель, который влияет на размер большого количества социальных выплат: адресной социальной помощи (АСП), базовой пенсионной выплаты, пособий по инвалидности и по потере кормильца и т.д. Поэтому для того, чтобы они являлись справедливыми и достаточными, основной компонент действительно должен отражать средний уровень качества жизни", – пояснила она.

На текущий момент невысокие размеры ПМ вызывают критику, особенно в контексте борьбы с нищетой, отметила аналитик.

Черта бедности в стране значительно меньше международных стандартов и представляет 70% от величины ПМ (38 092 тенге в IV квартале 2023 года). Согласно официальным статистическим данным, на конец 2023 года доля населения, имеющего доходы ниже ПМ, была равна 5,2%, или чуть более 1 млн человек.

Всемирный банк же установил данную границу в размере $6,85 на человека в день, или $205,5 в месяц (93 772 тенге по курсу на конец 2023 года) для относящихся к верхнему сегменту стран со средним доходом, каким является и Казахстан. Таким образом, международный ориентир в 2,6 раза выше существующего в государстве.

На основании своего показателя ВБ оценил уровень бедности в РК в 2022 году в 16%. Это в три раза выше данных национальной статистики.

"Говорить о том, действительно ли официальные цифры настолько занижены, а международные оценки являются объективными, вероятно, преждевременно. Однако такой большой разрыв должен был, по крайней мере, вызывать вопросы и стимулировать проведение дальнейших исследований по оценке действующей системы по определению показателя нищеты в стране", – высказалась Кабжалялова.

Медианный доход

"Медианный показатель в Казахстане очень сильно отличается от среднего: 73 883 тенге и 182 тыс. тенге в 2023 году соответственно. Эта ситуация связана с очень неравномерным распределением, когда небольшая часть населения получает непропорционально большую часть доходов", – добавила аналитик.

По мнению аналитика, если ПМ привяжут к медианному доходу населения, то это будет соответствовать практике стран ОЭСР и Евросоюза. Например, в первой организации черта бедности определяется как половина данного уровня. Пока не озвучено, какой процент будет использоваться в Казахстане.

Она также обратила внимание на то, что медианная зарплата в 2023 году составила 251,4 тыс. тенге, а средняя – 364,3 тыс. тенге. По мнению эксперта, это более объективно отображает уровень жизни населения.

"Использовать их как базу для расчета размеров пособий нужно после тщательного анализа из-за очень низкого уровня относительно международных стандартов. Очевидно, что подход ОЭСР может не подойти нам и едва ли изменит ситуацию с корректным определением уровня нужды", – высказалась Кабжалялова.

Кроме того, по словам аналитика, Бюро нацстатистики публикует данные по доле населения с доходами ниже 60% от медианного, что составило 9,7% в 2023 году. Это значительно выше уровня бедности за тот же период, но ниже показателей Всемирного банка.

"В любом случае, даже при таком расчете увеличится количество получателей и размер самого пособия. Окончательные оценки можно будет сделать, когда министерство труда и соцзащиты населения предоставит дополнительные подробности", – заключила она.

Напомним, прожиточный минимум в июне этого года увеличился до 51 818 тенге в месяц. По итогам I квартала этого года 928,1 тыс. казахстанцев выживали на доходы ниже ПМ.

Медианный доход – это показатель, больше и меньше которого в государстве получает одинаковое количество людей.