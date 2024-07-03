Почему могут не вернуть деньги при закрытии банка в Казахстане

При закрытии банка в Казахстане его вкладчикам возвращают хранившиеся в нем деньги. Но при наличии кредитов деньги с депозитов будут использованы на их погашение. Подробности читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У казахстанцев в одном и том же банке зачастую есть как кредиты, так и депозиты. Логика проста: после изъятия средств с депозита уменьшается сумма вознаграждения, а в некоторых случаях она вообще может сгореть.

Поэтому многие граждане, даже имея значительную сумму на депозите, все равно предпочитают оформлять крупные покупки в кредит.

Однако, как объясняют в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), если банк будет лишен лицензии, к его вкладчику, который одновременно является и заемщиком, возникают встречные требования. То есть, с одной стороны, ему должны вернуть деньги с депозита, а с другой – он сам должен вернуть кредит банку.

При возникновении такой ситуации начинается "взаимозачет", который произойдет по одному из следующих сценариев:

если сумма, которая хранилась на депозите, больше кредита , то ее часть пойдет на погашение долга, а оставшиеся средства вернут вкладчику;

, то ее часть пойдет на погашение долга, а оставшиеся средства вернут вкладчику; если депозит меньше суммы кредита, то он весь пойдет на погашение, а остаток долга вкладчику придется оплачивать дальше.

Например, у вкладчика закрывшегося банка на срочном депозите хранилось 10 млн тенге, на валютном – 9 млн в переводе на тенге, а на карточке было еще 500 тыс. тенге. При этом у него имелся действующий кредит с остатком долга в 3,5 млн тенге.

В результате взаимозачета из общей суммы сбережений вкладчика вычтут долг по кредиту, и останется 16 млн тенге. Но вернут ему все равно лишь 15 млн тенге – 10 млн по вкладу в тенге и 5 млн в перерасчете на тенге с долларового депозита.

К слову, и без кредита в размере 3,5 млн тенге при лишении банка лицензии вкладчик все равно получил бы только 15 млн тенге гарантийного возмещения.

Дело в том, что гарантийные выплаты ограничены. Из одного закрывшегося банка по сберегательным вкладам в национальной валюте могут выплатить до 20 млн тенге, по картам, счетам и другим тенговым депозитам – до 10 млн тенге, а по иностранным счетам – до 5 млн тенге.

Впрочем, бывают и другие ситуации. Например, если у вкладчика в одном банке на дату страхового случая имелся сберегательный вклад на 16 млн тенге и ипотечный кредит на 18 млн тенге.

В таком случае при лишении банка лицензии выплаты гарантийного возмещения не будет, так как в результате взаимозачета сумма на депозите засчитывается в пользу задолженности вкладчика. Оставшиеся 2 млн тенге ему придется выплачивать дальше.

А без ипотеки вкладчик получил бы обратно всю сумму, так как у сберегательных депозитов максимальное возмещение составляет 20 млн тенге.

Таким образом, лишение банка лицензии не освобождает должника от обязательств по кредиту, а значит, платить придется так же, как и до ликвидации. При этом оплачивать заем нужно по тем реквизитам, которые указаны на сайте ликвидируемого банка. Если данные будут изменены, то заемщика предупредят заранее.

Напомним, по последним данным, рядовые граждане накопили на своих депозитах в банках рекордные 20,9 трлн тенге. Причем большая часть этой суммы хранится в тенге, а не в иностранной валюте.