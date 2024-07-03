МВД подтвердило возбуждение уголовного дела по заявлению на сотрудников Air Astana

Астана. 3 июля. КазТАГ – Министерство внутренних дел Казахстана подтвердило возбуждение уголовного дела по заявлению на сотрудников Air Astana, передает корреспондент агентства.

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«13 июня линейным отделом полиции в аэропорту Алматы по обращению зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 389 (самоуправство) УК РК. Проводится досудебное расследование», - сообщили в министерстве внутренних дел, отвечая на запрос агентства КазТАГ.

Напомним, 20 июня КазТАГ со ссылкой на департамент полиции на транспорте сообщал, что на сотрудников авиакомпании Air Astana завели уголовное дело после снятия с рейса пассажира, возмущенного длительной задержкой воздушного судна на вылет. Позднее информацию возбуждении уголовного дела подтвердил и сам авиаперевозчик.

20 июня КазТАГ сообщал, что многочасовые задержки рейсов Air Astana начали обретать регулярный характер. 1 июля КазТАГ сообщил, что Air Astana вопреки острой критике продолжает практику длительных задержек рейсов.