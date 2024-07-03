Токаев рассказал о совместных проектах с Китаем

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, еще одной актуальной задачей, по его мнению, является обеспечение эффективной реализации масштабных энергетических проектов.

"В настоящее время ведется строительство нефтехимических заводов на территории Казахстана. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода Казахстан – Китай. Уверен, что уже в ближайшее время данные проекты внесут свою лепту в развитие экономики Казахстана. Кроме того, в ходе визита состоялось заседание Казахско-китайского делового совета, на котором был подписан ряд инвестиционных соглашений", - сказал Глава государства.

Как подчеркнул лидер Казахстана, в ходе переговоров была отмечена необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. В частности, речь шла о реализации объявленной в Астане глобальной инициативы председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" и развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"В прошлом году объем железнодорожных грузоперевозок увеличился на 22 процента и достиг 28 миллионов тонн. Это рекордный показатель. Транспортно-логистический потенциал наших стран значительно расширился благодаря реализации совместных проектов в сухих портах Ляньюньган, Сиань и "Хоргос - Восточные ворота". Ведется активными темпами строительство третьего железнодорожного пункта пропуска Аягоз – Бахты. Отдельно отмечу, что сегодня мы с господином Си Цзиньпином в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Запуск данного проекта придаст новый импульс расширению транспортно-логистических связей на Евразийском континенте", – полагает Президент.

Глава государства также отметил, что были обсуждены перспективы развития сотрудничества в агропромышленном комплексе

"В этой отрасли осуществляется ряд успешных совместных проектов. При этом особое внимание уделяется применению smart-технологий в земледелии, рациональному использованию водных ресурсов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан заинтересован во внедрении китайского опыта и инноваций, а также совместной реализации ряда инвестиционных проектов в аграрной отрасли. По итогам 2023 года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг 1 миллиард долларов. Мы рассчитываем на увеличение поставок на китайский рынок качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Есть возможности нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность господину Си Цзиньпину за поддержку данных мер", - подчеркнул лидер Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше четырех тысяч молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах.

Фото пресс-службы Акорды

"Нужно отметить, что мы уделяем большое внимание подготовке квалифицированных технических специалистов и китайские коллеги готовы оказать нам содействие. Мы договорились и дальше развивать сотрудничество в этой сфере. Нынешний государственный визит Председателя Си Цзиньпина ознаменует проведение двух важных исторических событий. Первое – открытие филиала Пекинского университета языка и культуры при Международном университете Астана. Также сегодня мы с уважаемым господином Си Цзиньпином договорились открыть в Казахстане вторую "Мастерскую Лу Баня". Это полезный и важный для страны проект, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытия филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана", – сказал Глава государства.

Отметим, по итогам переговоров на высшем уровне Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление. В рамках встречи лидеров двух стран подписаны следующие межпартийные, межгосударственные, межведомственные и коммерческие документы (всего 31 документ). Подробности здесь.