Какую зарплату получают сотрудники иностранных предприятий в Казахстане

Насколько выше зарплата на иностранных предприятиях в Казахстане и в каких сферах наиболее высокие оклады, в материале Zakon.kz.

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Согласно официальным статданным, зарплаты на иностранных предприятиях в РК почти вдвое больше средних по экономике, подсчитали в Первом Кредитном Бюро.

Так, по итогам 2023 года средняя зарплата на предприятиях с иностранной формой собственности оказалась в 1,7 раза больше, чем в компаниях всех форм собственности – 604,1 тыс. тенге против 364,3 тыс. тенге (без учета малого бизнеса). Причем наибольшее расхождение по зарплатам наблюдается в сфере среднего образования.