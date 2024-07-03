Четыре крупные трассы пообещали сдать казахстанцам до конца года

Как сообщает Комитет автомобильных дорог, в стране продолжается реконструкция дорожных магистралей республиканского значения, таких как Алматы - Караганды, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Атырау - Астрахань и Актобе - Кандыагаш, передает Tengri Auto .

Фото: depositphotos.com

В рамках этих проектов в зависимости от погодных условий ежедневно укладывается около 27 тысяч тонн нового асфальта. Работы ведутся в две смены.

"Мы должны использовать хорошие погодные условия для дальнейшего ускорения работ по реконструкции основных транспортных коридоров нашей страны", - отметил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Толеген Абдуллин.

В Комитете отметили, что проекты планируется завершить до конца 2024 года.

Ранее мы писали, что больше миллиарда долларов потребуется на реконструкцию трассы в Казахстане. "ҚазАвтоЖол" подал заявку на получение финансирования от Всемирного банка для покрытия расходов по проекту устойчивого улучшения транспортного сообщения и намерен направить часть средств на выплаты по контракту на реконструкцию и содержание автомобильной дороги Караганда - Жезказган.