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03.07.2024, 18:58

Очереди на газовых заправках образовались в Западном Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Один из неравнодушных жителей Уральска выложил пост, где на кадрах длинная вереница автомобилей выстроилась в очередь на заправку газом по улице Конкина, передает Tengri Auto.

Фото: automobile-zip.ru
Фото: automobile-zip.ru

В пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области подтвердили, что проблема действительно имеется из-за проблем с дорогами - некоторые трассы до сих пор восстанавливают из-за паводков. Доставлять топливо приходится в обход прямого направления.

"С 1 июля 2024 года Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 26 июня 2024 года №232 утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок вне товарных бирж в размере 45 158 тенге за тонну без учета НДС, что на 12 процентов выше ранее действующей (40 320 тенге за тонну без учета НДС). В связи с чем возникла необходимость соразмерного увеличения розничных цен", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на основании приказа Минэнерго проведены соответствующие расчеты и утвержден новый уровень предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа.

"С 1 июля 2024 года Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 26 июня 2024 года №233 предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа утверждены для Западно-Казахстанской области - 70 тенге за 1 литр топлива, 75 тенге за 1 литр топлива - для отдаленных районов (свыше 200 километров) от областного центра", - подчеркнули в акимате.

В ведомстве также добавили, что скоро проблема решится, так как в соответствии с планом поставок сжиженного нефтяного газа на третий квартал 2023 года для области предусмотрено 3378 тонн, в том числе с ТОО "Жаикмунай" - 2000 тонн и 1378 тонн с Атырауского НПЗ. Дополнительно выделено 1512 тонн из ресурсов АО "СНПС-Актобемунайгаз".

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