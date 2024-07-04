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03.07.2024, 20:28

Нашествие ядовитых пауков в Казахстане: люди в больницах, гибнет домашний скот

Новости Казахстана 0 1

В Атырауской области из-за нашествия ядовитых пауков каракуртов гибнет домашний скот. Умерли 63 верблюда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Увеличение численности этих ядовитых насекомых наблюдается в песчаных районах указанных районов. В результате укусов ядовитых пауков пострадали 397 верблюдов. Из них 217 уже пролечены, 117 голов верблюдов в настоящее время получают лечение. Взяты анализы у заболевших и погибших животных, они направлены на ветеринарную экспертизу", - сообщила пресс-секретарь управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области Актилек Нуроллаева.

При этом она добавила, что выплата компенсации за заболевших и погибших животных не предусмотрена.

"Местные ветеринары принимают все меры по лечебным мероприятиями", - добавила она.

Специалисты просят местных владельцев скота не выводить верблюдов, лошадей и коров на пастбища, где могут находиться ядовитые насекомые, и немедленно сообщать, если у животных возникнут признаки заболевания. Зафиксирован падеж лошадей.

По данным региональной службы коммуникаций, сейчас опасные насекомые заполонили села Орлик, Коктогай, Есбол и Ельтай Индерского района.

От укусов ядовитых пауков пострадали и жители села. Об этом сообщил официальный представитель акимата Индерского района Али Жайшылык.

"Первый случай зарегистрирован 29 мая. Всего укусам подверглись девять человек, из них семь взрослых и два школьника в возрасте 7 и 15 лет. В настоящее время восемь жителей села получают стационарное лечение, один человек – амбулаторное, один отказался от медицинской помощи. В больницах имеется достаточно препаратов, предназначенных для оказания помощи при укусах ядовитых насекомых", – сообщил Жайшылык.

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