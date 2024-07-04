Какие налоги отменят в Казахстане. Обзор будущего кодекса

В Казахстане разрабатывается новый Налоговый Кодекс. На сегодня это самый сложный и обсуждаемый законопроект, признают специалисты. Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" и сейчас проходит публичные обсуждения, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Что же изменится в налоговой политике страны? Новые подходы озвучили в Министерстве национальной экономики РК.

Для физических лиц

Предлагается освобождение от ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ.

из ЕНПФ. Будут приняты меры по повышенному налогообложению предметов роскоши. Предлагаются повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 миллионов тенге, дополнительное обложение акцизом легковых авто таможенной стоимостью свыше 75 миллионов тенге, дополнительное обложение акцизом дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов.

Будет снижена сумма налога для автомобилей старше 10 лет на 30 процентов, старше 20 лет – на 50 процентов.

Предлагается ввести новый льготный режим для самозанятых с единым и минимальным платежом в 4 процентов. Единый платеж будет включать обязательные пенсионные выплаты, социальные отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование. Единый платеж можно будет уплачивать самостоятельно через приложение, либо через налогового агента (платформу). Предельный доход - не более 340 МРП в месяц (1,25 миллиона тенге).

с единым и минимальным платежом в 4 процентов. Единый платеж будет включать обязательные пенсионные выплаты, социальные отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование. Единый платеж можно будет уплачивать самостоятельно через приложение, либо через налогового агента (платформу). Предельный доход - не более 340 МРП в месяц (1,25 миллиона тенге). Будет снижена нагрузка на граждан по индивидуальному подоходному налогу. Если сейчас при расчете налога с заработной платы применяется вычет в размере 14 МРП (51 688 тенге), то данная сумма будет увеличена до 30 МРП (110 760 тенге). То есть увеличится необлагаемая часть заработной платы.

Для юридических лиц

Предлагается снижение ставки корпоративного подоходного налога с 20 до 10 процентов для производства продукции высокого передела.

Для импорта сырья и материалов, перерабатываемых в Казахстане, предлагается отсрочка по уплате НДС до 1 года.

В нефтяной отрасли предлагается стимулирование разработки истощающихся (зрелых) месторождений.

Будет предоставлено право применения альтернативного налога на недропользование (режим АНН+) со встречными инвестиционными обязательствами (взамен льготы по НДПИ).

Повышенная ставка в размере 25 процентов будет установлена для банковского сектора и игорного бизнеса. При этом, если банки кредитуют реальный сектор экономики, то по таким доходам будет применяться базовая ставка в 20 процентов.

Ставка на уровне 10 процентов предлагается для производства продукции высокого передела, а также для финансового лизинга и социальной сферы (образование, медицина, здравоохранение).

При этом для социальной сферы предлагается разрешить выплату дивидендов своим акционерам и учредителям (сейчас освобождены от КПН, с ограничением выплаты дивидендов).

Ставка на уровне 3 процентов будет сохранена для сельхозтоваропроизводителей .

. Предлагаются инвестиционные налоговые преференции в виде 100 процентов вычета затрат на приобретение/строительство зданий , сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения.

, сооружений, машин, оборудования, программного обеспечения. В новом кодексе будет учитываться сальдированная сумма положительного и отрицательного изменений стоимости акций при операции с ценными бумагами.

Предоставляется возможность отнесения на вычеты всех расходов на геологоразведку в рамках внеконтрактной деятельности либо других контрактов (лицензий).

в рамках внеконтрактной деятельности либо других контрактов (лицензий). Для стимулирования разработки техногенных минеральных образований (отходы горнодобычи) будут предложены пониженные ставки НДПИ.

Также предлагаются временные льготы для разработки новых частей действующих низкорентабельных месторождений.

Для физических и юридических лиц

Количество налогов и других обязательных платежей будут сокращены более чем на 20 процентов, количество налоговых льгот будет сокращено минимум на 20 процентов.

К исключению предлагаются единый земельный налог (вместо этого налога будет уплачиваться ИПН), 3 платы (за использование особо охраняемых природных территорий, за размещение наружной (визуальной) рекламы и за пользование лицензиями за занятие отдельными видами деятельности), 6 видов сборов, а также 5 видов госпошлин.

Предлагается объединить 3 платы (за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за лесные пользования и за пользование животным миром) в одну плату.

Также по администрированию будут такие изменения:

Сокращение формы налоговой отчетности на 30 процентов;

Отмена расчетов текущих платежей по земельному налогу, налогу на транспортные средства и налогу на имущество при сумме налога менее 1 миллиона тенге;

Отмена полугодовой отчетности для специальных налоговых режимов.

Для СНР предусматривается предзаполнение налоговой отчетности при согласии НП на раскрытие налоговой тайны, необходимой для заполнения декларации.

Напомним, что в феврале 2024 года в ходе заседания нового состава правительства Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу государственных органов, ответственных за разработку нового Налогового кодекса. По его словам, "просто увеличивать налоги нельзя. Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики".