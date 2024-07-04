Казахстанцы официально потратили на гадалок десятки млн тенге

Как выяснили аналитики Telegram-канала Data Hub, в реальности все эти гадалки наверняка получили куда более заметные суммы: вряд ли такой сектор весь работает в белую, да и обследование охватило не всех ИП.

«Но и официальные цифры интересные. Так, из общего объема услуг населением оплачено 38,1 млн – выходит, еще миллион эзотерикам оплатила организация (или несколько). Какая или какие, мы не знаем, но услуги оказаны в Атырауской области, на селе», — отметили эксперты.

А вот единственный город, где выборка выловила официальных астрологов, – Астана. На столицу пришлось целых 25,3 млн, хотя до того подобных услуг там не фиксировали с 2019-го.

Кроме астрологов и гадателей, в статистике есть еще одна эзотерическая категория, экстрасенсы. В 2023 году они имели официальную выручку лишь в 426 тыс тг, все — в области Абай.