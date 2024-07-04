Более 25 тысяч тенге придется заплатить казахстанцам за пребывание в этом городе

Фото: pexels.com

С октября туристы, посещающие Барселону, будут платить повышенный туристический налог. Городской совет проголосовал за увеличение налога до 4 евро (около 2000 тенге) на человека за ночь в попытке справиться с проблемой избыточного туризма.

В дополнение к региональному туристическому налогу, который варьируется в зависимости от типа проживания, туристы в Барселоне также обязаны платить городской налог. Этот налог был введен в 2012 году и с тех пор неоднократно повышался. В апреле 2024 года городской налог увеличился с 2,75 евро (около 1400 тенге) до 3,25 евро (около 1600 тенге) за ночь, и теперь он снова будет повышен до 4 евро (около 2000 тенге) за ночь.

Региональный налог составляет 1,70 евро (около 850 тенге) для четырехзвездочных отелей, 2,25 евро (около 1130 тенге) для арендованных квартир и 3,50 евро (около 1750 тенге) для пятизвездочных и роскошных отелей. Пассажиры круизных лайнеров, проводящие в городе менее 12 часов, платят 3 евро (около 1500 тенге), а те, кто задерживается на более длительное время, платят 2 евро (около 1000 тенге).

Фото: pexels.com

Цель повышения налогов - стимулирование "качественного" туризма, который приносит больше дохода и меньше вреда для города. Барселона, принимающая ежегодно около 32 миллионов туристов, страдает от перенаселения и его последствий. По словам заместителя мэра Жауме Колбони, город стремится уменьшить количество туристов и увеличить доход от туризма, чтобы поддерживать и улучшать городскую инфраструктуру, включая дороги и общественный транспорт.

В 2022 году Барселона также ввела меры по ограничению шума и регулированию туристических маршрутов для снижения негативного воздействия туризма на жителей города. Ожидается, что доход от нового налога вырастет с 95 миллионов евро до 115 миллионов евро в 2024 году.

Кроме Барселоны, туристические налоги взимаются и в других популярных местах Испании, таких как Балеарские острова, где туристы старше 16 лет платят от 1 до 4 евро (примерно от 500 до 2000 тенге) за ночь. Валенсия также планировала ввести туристический налог, но после выборов 2023 года от этой идеи отказались.

В последнее время многие страны высказываются о негативных последствиях слишком большого количества туристов. Самые популярные направления мира, такие как Венеция, Барселона и Новая Зеландия, пытаются контролировать количество посетителей. Многие популярные среди туристов страны ввели дополнительные сборы с целью борьбы с "туристической перегрузкой". Сколько заплатят путешественники в 2024 году, подробнее в материале.