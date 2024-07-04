18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.39
513.37
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.07.2024, 09:38

Более 25 тысяч тенге придется заплатить казахстанцам за пребывание в этом городе

Новости Казахстана 0 1

Барселона снова увеличит туристический налог с октября, передает Tengri Travel со ссылкой на Euronews.

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

С октября туристы, посещающие Барселону, будут платить повышенный туристический налог. Городской совет проголосовал за увеличение налога до 4 евро (около 2000 тенге) на человека за ночь в попытке справиться с проблемой избыточного туризма.

В дополнение к региональному туристическому налогу, который варьируется в зависимости от типа проживания, туристы в Барселоне также обязаны платить городской налог. Этот налог был введен в 2012 году и с тех пор неоднократно повышался. В апреле 2024 года городской налог увеличился с 2,75 евро (около 1400 тенге) до 3,25 евро (около 1600 тенге) за ночь, и теперь он снова будет повышен до 4 евро (около 2000 тенге) за ночь.

Региональный налог составляет 1,70 евро (около 850 тенге) для четырехзвездочных отелей, 2,25 евро (около 1130 тенге) для арендованных квартир и 3,50 евро (около 1750 тенге) для пятизвездочных и роскошных отелей. Пассажиры круизных лайнеров, проводящие в городе менее 12 часов, платят 3 евро (около 1500 тенге), а те, кто задерживается на более длительное время, платят 2 евро (около 1000 тенге).

Фото: pexels.com

Цель повышения налогов - стимулирование "качественного" туризма, который приносит больше дохода и меньше вреда для города. Барселона, принимающая ежегодно около 32 миллионов туристов, страдает от перенаселения и его последствий. По словам заместителя мэра Жауме Колбони, город стремится уменьшить количество туристов и увеличить доход от туризма, чтобы поддерживать и улучшать городскую инфраструктуру, включая дороги и общественный транспорт.

В 2022 году Барселона также ввела меры по ограничению шума и регулированию туристических маршрутов для снижения негативного воздействия туризма на жителей города. Ожидается, что доход от нового налога вырастет с 95 миллионов евро до 115 миллионов евро в 2024 году.

Кроме Барселоны, туристические налоги взимаются и в других популярных местах Испании, таких как Балеарские острова, где туристы старше 16 лет платят от 1 до 4 евро (примерно от 500 до 2000 тенге) за ночь. Валенсия также планировала ввести туристический налог, но после выборов 2023 года от этой идеи отказались.

В последнее время многие страны высказываются о негативных последствиях слишком большого количества туристов. Самые популярные направления мира, такие как Венеция, Барселона и Новая Зеландия, пытаются контролировать количество посетителей. Многие популярные среди туристов страны ввели дополнительные сборы с целью борьбы с "туристической перегрузкой". Сколько заплатят путешественники в 2024 году, подробнее в материале.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…