18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.39
513.37
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.07.2024, 12:25

Кого освободили от участия во всеобщем декларировании в Казахстане

Новости Казахстана 0 3

В Казахстане освободили от участия во всеобщем декларировании нерезидентов страны. А учредители НКО и акционеры могут не сдавать декларации на третьем этапе. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2024 году начался третий этап всеобщего декларирования в Казахстане. В нем впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

При этом ранее в Казахстане рассматривали возможность освободить от участия в системе всеобщего декларирования некоторые категории населения.

Теперь же были подписаны изменения в Налоговый кодекс РК, которые уточняют, кто именно может не сдавать "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250. На это обратил внимание юрист и автор Telegram-канала "ProНалоги Казахстан" Айдар Масатбаев.

Так, участвовать во всеобщем декларировании больше не нужно нерезидентам.

"Ранее налоговое законодательство требовало их участия, но теперь в статье 45-1-2 четко указано, что нерезиденты освобождены от этого обязательства", – отмечает эксперт.

Между тем на третьем этапе всеобщего декларирования освобождаются от обязательства подачи декларации учредители некоммерческих организаций (НКО) и все акционеры, будь то мажоритарные, миноритарные, иностранные или казахстанские акционерные общества (АО). То есть их участие переносится на 2025 год.

"Однако это порождает новый вопрос: должны ли исполнительные органы акционерных обществ (председатели правления) продолжать декларироваться на четвертом этапе?", – задается вопросом эксперт.

Дело в том, как отмечает Айдар Масатбаев, Комитет государственных доходов на всех разъяснениях указывает, что председатели правления как исполнительные органы акционерных обществ должны участвовать в четвертом этапе всеобщего декларирования наравне с акционерами. Однако текущие изменения переводят в четвертый этап только акционеров.

Таким образом, от всеобщего декларирования полностью освобождены нерезиденты, а учредители некоммерческих организаций и акционеры начнут сдавать декларации уже на четвертом этапе. Что касается председателей правления АО, то по ним следует ждать разъяснений от государственных органов.

Напомним, в 2025 году в систему всеобщего декларирования войдет все взрослое население Казахстана. Участвовать нужно будет даже тем, у кого нет имущества для отражения в декларации.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…