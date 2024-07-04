В Казахстане не будут менять герб страны

Власти Казахстана не намерены пока менять герб страны, передает « Голос народа ».

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«Вопрос снят с повестки дня», - сказали в Минкультуры в ответ на запрос издания «Власть».

В марте на национальном курултае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сменить национальный герб. По его мнению, нынешний герб «слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи».

В этой связи он высказался за создание специальной комиссии, которая «предметно» рассмотрит все аспекты по изменению герба, проведет общественные дискуссии.