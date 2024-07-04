18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.39
513.37
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.07.2024, 13:31

Сын акима, сбивший девочку в Караганде, отделался штрафом

Новости Казахстана 0 1

Сыну акима, сбившего пешехода в Караганде, смягчили наказание. Апелляция изменила решение суда – водительские права ему вернули, а назначили только штраф в доход государства, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Патриот».

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Несовершеннолетняя пострадавшая девушка и ее родители недовольный решением суда.

«Дочь сбили 25 сентября прошлого года, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу по улице Дюсембекова – это бывшая улица Волочаевская. Она возвращалась с занятий домой, шла из банковского колледжа. За рулем автомобиля сидел сын акима одного из поселков Каркаралинского района. Он не пропустил дочь. Я вам больше скажу – после этого наезда на его странице в Инстаграм было опубликовано видео, как он нарушает правила дорожного движения. Его машина виляет на дороге на 45 квартале в Караганде, многократно перестраиваясь с одной полосы на другую, без включения поворотников. А кто-то из его друзей снимает эти развлечения на дороге. Все эти действия идут вразрез с Правилами дорожного движения», - говорит мама пострадавшей девочки.

15-летняя дочь Кристины после наезда была госпитализирована. Врачи диагностировали тупую травму живота, политравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей грудной клетки, ушиб мягких тканей лица справа.

«В выписном эпикризе было написано врачами, что у дочери диагностированы травмы средней степени тяжести. Она лежала в больнице 24 дня. И даже после выписки она находилась две недели на домашнем больничном. Дочь до сих пор лечится у невропатолога и травматолога. Предстоит повторная реабилитация», - рассказывает женщина.

Однако, эксперты по медицинским документам, взятым из больницы, пришли к выводу, что травмы у несовершеннолетней пострадавшей – легкие.

«Легкая травма – это синяк или ободранная коленка. А когда у девочки тупая травма живота, политравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, не считая множество ушибов...» - недоумевает собеседница.

Суд по административным делам Караганды лишил сына акима водительских прав на 9 месяцев. Но он подал апелляцию, прося вернуть ему водительские права.

Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда решила, что наказание водителю можно смягчить – было решено вернуть ему водительские права и разрешить снова сесть за руль.

«Представлены две характеристики с места проживания нарушителя, в которых он характеризуется положительно. Вину признал, раскаялся. Коллегия считает, что постановление суда первой инстанции подлежит изменению в виде замены лишения права управления транспортным средством на штраф в размере 40 МРП», - огласили в суде.

Потерпевших даже не подключили к онлайн-суду в назначенное время.

«О том, что состоялась апелляция, я узнала уже после заседания. Секретарь мне прислала постановление. Почему меня не подключили на процесс?» - возмущается потерпевшая сторона.

Мама пострадавшей несовершеннолетней не согласна с выводами апелляционной инстанции.

«Когда человек раскаивается, он стремится исправить последствия своего правонарушения – как минимум просит прощения, оплачивает лечение, выплачивает денежную компенсацию. А с его стороны этих действий нет. Словно он не человека сбил, а кошку. Даже сбив кошку, неравнодушный водитель, имеющий отзывчивое сердце, не будет пускать ситуацию на самотек. Судебная коллегия говорит о раскаянии. Но мы, потерпевшая сторона, этого раскаяния не увидели», - считает мама пострадавшей.

«Патриот» связался с акимом поселка, чтобы узнать – почему сбитой на пешеходном переходе девочке не выплатили денежную компенсацию, оставив потерпевшую сторону с обидами и чувством потери веры в справедливость? 

Аким поселка пояснил, что его сын – взрослая, самостоятельная личность.

«Он не был пьяным за рулем. Он не скрывался. Никакой коррупции тут нет – областной суд принял то решение, которое согласуется с требованиями Закона», - сказал аким поселка Каркаралинского района.

Потерпевшая сторона готовит жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Какими будут выводы Фемиды, покажет время.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…