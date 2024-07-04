Сын акима, сбивший девочку в Караганде, отделался штрафом

Несовершеннолетняя пострадавшая девушка и ее родители недовольный решением суда.

«Дочь сбили 25 сентября прошлого года, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу по улице Дюсембекова – это бывшая улица Волочаевская. Она возвращалась с занятий домой, шла из банковского колледжа. За рулем автомобиля сидел сын акима одного из поселков Каркаралинского района. Он не пропустил дочь. Я вам больше скажу – после этого наезда на его странице в Инстаграм было опубликовано видео, как он нарушает правила дорожного движения. Его машина виляет на дороге на 45 квартале в Караганде, многократно перестраиваясь с одной полосы на другую, без включения поворотников. А кто-то из его друзей снимает эти развлечения на дороге. Все эти действия идут вразрез с Правилами дорожного движения», - говорит мама пострадавшей девочки.

15-летняя дочь Кристины после наезда была госпитализирована. Врачи диагностировали тупую травму живота, политравму, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей грудной клетки, ушиб мягких тканей лица справа.

«В выписном эпикризе было написано врачами, что у дочери диагностированы травмы средней степени тяжести. Она лежала в больнице 24 дня. И даже после выписки она находилась две недели на домашнем больничном. Дочь до сих пор лечится у невропатолога и травматолога. Предстоит повторная реабилитация», - рассказывает женщина.

Однако, эксперты по медицинским документам, взятым из больницы, пришли к выводу, что травмы у несовершеннолетней пострадавшей – легкие.



«Легкая травма – это синяк или ободранная коленка. А когда у девочки тупая травма живота, политравма, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, не считая множество ушибов...» - недоумевает собеседница.

Суд по административным делам Караганды лишил сына акима водительских прав на 9 месяцев. Но он подал апелляцию, прося вернуть ему водительские права.



Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда решила, что наказание водителю можно смягчить – было решено вернуть ему водительские права и разрешить снова сесть за руль.

«Представлены две характеристики с места проживания нарушителя, в которых он характеризуется положительно. Вину признал, раскаялся. Коллегия считает, что постановление суда первой инстанции подлежит изменению в виде замены лишения права управления транспортным средством на штраф в размере 40 МРП», - огласили в суде.

Потерпевших даже не подключили к онлайн-суду в назначенное время.

«О том, что состоялась апелляция, я узнала уже после заседания. Секретарь мне прислала постановление. Почему меня не подключили на процесс?» - возмущается потерпевшая сторона.

Мама пострадавшей несовершеннолетней не согласна с выводами апелляционной инстанции.

«Когда человек раскаивается, он стремится исправить последствия своего правонарушения – как минимум просит прощения, оплачивает лечение, выплачивает денежную компенсацию. А с его стороны этих действий нет. Словно он не человека сбил, а кошку. Даже сбив кошку, неравнодушный водитель, имеющий отзывчивое сердце, не будет пускать ситуацию на самотек. Судебная коллегия говорит о раскаянии. Но мы, потерпевшая сторона, этого раскаяния не увидели», - считает мама пострадавшей.

«Патриот» связался с акимом поселка, чтобы узнать – почему сбитой на пешеходном переходе девочке не выплатили денежную компенсацию, оставив потерпевшую сторону с обидами и чувством потери веры в справедливость?

Аким поселка пояснил, что его сын – взрослая, самостоятельная личность.

«Он не был пьяным за рулем. Он не скрывался. Никакой коррупции тут нет – областной суд принял то решение, которое согласуется с требованиями Закона», - сказал аким поселка Каркаралинского района.

Потерпевшая сторона готовит жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Какими будут выводы Фемиды, покажет время.