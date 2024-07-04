Экс-министр обороны Ермекбаев станет генсеком ШОС

Назначен генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на 2025-2027 годы. Эту должность займет экс-министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Такое решение было принято на саммите ШОС в Астане.

Ермекбаев возглавит организацию с 1 января 2025 года, сменив на данном посту представителя Китая Чжана Мина, который занимает пост генсека с 1 января 2022 года. Сейчас Ермекбаев является заместителем генерального секретаря организации.

Нурлан Ермекбаев - государственный деятель Казахстана, чрезвычайный и полномочный посол, кандидат политических наук. Возглавлял министерство обороны Казахстана с 7 августа 2018 года по 31 августа 2021 года, имеет воинское звание генерал-лейтенанта.

Казахстан председательствует в ШОС с июля 2023 года. После астанинского саммита председательство в организации перейдет к Китаю.

Напомним, что в Астане под председательством Казахстана проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как столица готовилась к международному событию - в нашем фоторепортаже.

Сегодня на саммите Беларусь официально стала членом ШОС.

Казахстан председательствует в ШОС с июля 2023 года. После астанинского саммита председательство в организации перейдет к Китаю.