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04.07.2024, 17:02

"Выглядит как девочка": экс-звезда "Кайрата" высказался о Роналду

Новости Казахстана 0 1

Бывший футболист алматинского "Кайрата" и сборной России Андрей Аршавин назвал Криштиану Роналду "девочкой" после реакции на незабитый пенальти, передает Tengri Sport.

Кадр из видео
Кадр из видео

Звездный форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии не смог реализовать пенальти в 1/8 финала Евро-2024 против словенцев. После того как голкипер отбил удар, на глазах у Роналду появились слезы.

"Если это было бы в первый раз, наверное, я бы здесь поддержал Роналду. А так для меня он выглядит как девочка. Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру и об этом будут говорить.

У меня такое мнение. Мне не кажется, что это работает в минус его репутации. Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы.

По имиджу его это никак не ударило. И вообще на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до", - заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Отметим, что экс-футболист сборной России выступал за казахстанский клуб с 2016 по 2018 год. В 2008 году Аршавин в составе национальной команды дошел до полуфинала чемпионата Европы.

Роналду не забил пенальти и расплакался на Евро-2024

Промах Криштиану Роналду заставил заплакать не только футболиста. Мама форварда Мария Долореш душ Сантуш Авейру также не смогла сдержать слез.

После матча португальскую звезду поддержали в саудовском "Аль-Насре". В клубе заявили, что Криштиану Роналду остается лучшим из лучших, несмотря на обидную осечку.

Матч между Португалией и Словенией завершился серией послематчевых пенальти. В четвертьфинал Евро-2024 в итоге вышли португальцы.

За выход в полуфинал Криштиану Роналду придется сразиться против Килиана Мбаппе. Прямая трансляция матча Португалия - Франция начнется 5 июля в 23:55.

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